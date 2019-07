Victor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro/ Accettato dalla famiglia di Tiziano?

Victor Allen, marito di Tiziano Ferro dopo l’unione civile a Sabaudia

Victor Allen è l’uomo con cui Tiziano Ferro si è unito civilmente. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta, familiari compresi, che hanno saputo tutto solo a fatti avvenuti. Victor viene da Los Angeles, Stati Uniti, e ha 54 anni. Ha lavorato come consulente per la Warner Bros. e oggi è titolare di un’agenzia di marketing. Appassionato di animali, supporta attivamente un centro di salvataggio per cani e ha deciso di devolvere tutti i soldi delle “buste” per sostenere questa causa. Parte del denaro è andata anche all’ospedale civile di Latina, la città natale del cantante. Parlando ancora di lavoro, Allen è impiegato nell’azienda Levine and Partners dal 2017, anno in cui ha detto addio alla casa cinematografica per intraprendere una nuova esperienza. Tutte queste info sono reperibili spulciando il suo profilo Linkedin. Sia lui che Ferro, infatti, non hanno lasciato trapelare molto sulla sua identità.

Chi è Victor Allen?

Non è difficile intuire che Victor Allen sia una persona piuttosto schiva e riservata. Mai, infatti, ha parlato apertamente di sé e di Tiziano Ferro. I due si sono conosciuti 3 anni fa, quando Ferro ne aveva 36 e Allen 51. Quelle pubblicate ieri sono le prime foto che li ritraggono insieme. Tiziano indossa un abito grigio, Victor un abito blu, e per entrambi è uno sforzo immane sorridere davanti alla macchina fotografica. Mai, infatti, si erano così tanto esposti. Nel frattempo, il cantante si è trasferito a Los Angeles e ha annunciato un nuovo tour, che partirà nel 2020 in occasione del suo 40esimo compleanno. Il titolo sarà appunto Tzn 2020: prima tappa a Lignano Sabbiadoro, il 30 maggio, ultima all’Olimpico di Roma il 15 luglio. Per il 22 novembre è attesa l’uscita di Accetto miracoli, il suo settimo album in studio pubblicato a distanza di tre da Il mestiere della vita.

Victor Allen, Tiziano Ferro e il rapporto con la famiglia

Victor Allen non si è mai concesso né ai giornali né tanto meno alle telecamere. Per questo di lui si sa molto poco, a esclusione di quello che il cantante ha voluto rendere noto. I genitori di Tiziano Ferro hanno avuto modo di conoscerlo un po’, come ha dichiarato lo stesso cantante, che ha sempre atteso e “temuto” il loro giudizio. Adesso hanno un bel rapporto, ma in passato li ha fatti stare male: “Senza volerlo, sono stato spietato nei loro confronti”, ha dichiarato in un’occasione a Tv Sorrisi e Canzoni. “Li ho obbligati alla mia assenza per lunghi periodi e questo li faceva soffrire. Non li ho fatti soffrire da adolescente perché andavo bene a scuola, ero perfetto, non ho mai fumato una sigaretta, non mi sono mai drogato. Poi, però, ho creato questa ‘anoressia emotiva’: togliere, togliere, togliere. Forse volevo sentirmi desiderato, non so”.



