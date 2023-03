Victor Allen, marito Tiziano Ferro e i figli Margherita e Andres/ “Vidi l’anello e..”

Victor Allen e la storia d’amore con Tiziano Ferro: la romantica proposta di matrimonio che lasciò di sasso il cantante

Victor Allen, Margherita ed Andres sono il marito e i figli del celebre cantante Tiziano Ferro. L’artista è impegnato da ormai più di sette anni con Victor, con cui invece è sposato dal 2019 e diventato padre di due bambini. Un sogno di vita cullato per tanto tempo e finalmente raggiunto con grande orgoglio e soddisfazione. Victor e Tiziano si godono il loro amore giorno dopo giorno, senza necessariamente volerlo condividere con il pubblico. Non sono infatti moltissime le informazioni che circolano sul conto di Victor, benché sia al fianco di una persona estremamente popolare e conosciuta in tutto il mondo.

Da quando sono arrivati Margherita e Andres, inoltre, Tiziano Ferro e Victor Allen hanno deciso di fare un passo indietro sui social, allo scopo di proteggere i bambini dal can can mediatico, evitando di esporli senza validi motivi. “Ci prenderemo cura dei nostri figli proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere quando, e soprattutto “se”, condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E’ un diritto insindacabile”, avevano spiegato.

Victor Allen, ecco chi è e di cosa si occupa il marito di Tiziano Ferro

Tornando al marito di Tiziano Ferro, ad ogni modo, sappiamo che appartiene al mondo dello spettacolo americano. Viaggia verso i sessant’anni e in passato ha collaborato con la Warner Bros; attualmente, invece, sarebbe impegnato con la sua agenzia di marketing che dirige e conduce con grande passione. E’ stato proprio Victor a fare la proposta di matrimonio a Tiziano, qualche anno fa, lasciando di sasso il famoso cantante di Latina. All’epoca della proposta, Tiziano Ferro e Victor, stavano insieme da tre anni.

“Non ho fatto in tempo a girarmi che lui era già in ginocchio con l’anello“, ha confidato Ferro in una intervista. Quindi le nozze, celebrate il 14 luglio 2019, a Sabaudia, in provincia di Latina, terra d’origine del cantante. I due si sono uniti nella villa dell’artista, davanti ad una quarantina di ospiti. Pare comunque che la coppia si fosse sposata in gran segreto il 25 giungo precedente.











