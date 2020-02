VICTOR ALLEN, MARITO TIZIANO FERRO/ “Lui non sapeva che fossi un cantante”

Victor Allen è ormai per tutti il marito di Tiziano Ferro e anche se i fan sono già stati a caccia di qualsiasi informazione sul suo conto, qualcuno è ancora all’oscuro sulla sua biografia e vita privata. Originario di Los Angeles, il consorte del cantante è nato nel ’65 ed ha lavorato per tanti anni alla Warner Bros in qualità di consulente e in seguito vicepresidente marketing. Per ora si ignora la sua data di nascita, un dato che ha occultato per alcuni motivi sui suoi profili social. Ad oggi Victor sarà forse lontano dal mondo del gossip, anche perché continua ad occuparsi di consulenze grazie alla sua agenzia Levine Partners. Un dettaglio che lo rende uno dei protagonisti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Le nozze con Ferro risalgono invece al giugno dell’anno scorso, la prima cerimonia realizzata nella città natale di Victor. E a cui ha fatto seguito un altro rito civile a Sabaudia, la città di Tiziano. Un matrimonio da favola piuttosto intimo, in cui hanno partecipato i genitori del cantautore e gli amici più stretti, organizzato a soli tre anni dal primo e fatale incontro della coppia.

VICTOR ALLEN, MARITO TIZIANO FERRO: “NON SAPEVA CHE FOSSI CANTANTE”

Victor Allen non ama molto i social e preferisce mantenere tutto privato, lontano dagli occhi indiscreti dei fan del marito Tiziano Ferro. Ha un profilo Facebook che non è aperto al pubblico, ma in cui ha deciso di mettere come immagine profilo e sfondo della copertina proprio un momento del loro matrimonio. “Non sapeva che fossi cantante perché non mi conosceva”, ha detto Tiziano durante una recente ospitata a Che tempo che fa. Victor era all’oscuro che quel ragazzo che lo ha colpito alla Warner Bros, dove lavorava all’epoca, aveva una fama piuttosto importante. “Sono un tipo molto indipendente, ma sto bene con Victor perché tutte le piccole rinunce non mi pesano. Le vedo parte di uno schema molto più grande”, ha detto ancora il cantante. Le loro due vite saranno forse del tutto diverse, ma unite formano qualcosa di esplosivo. Allen poi è estremamente generoso, proprio come la sua dolce metà. Oggi, martedì 4 febbraio, Tiziano Ferro sarà il super ospite del Festival di Sanremo 2020. E siamo sicuri che anche Victor lo seguirà da vicino o in differita grazie alla tv. Anche se i due vivono a Los Angeles, già in passato il consulente si è sintonizzato alla rete italian pur di poter assistere alle interviste del cantante.

