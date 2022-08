Victoria Beckham svela i suoi segreti di bellezza/ “Al mattino bevo aceto di mele…”

Victoria Beckham e i suoi segreti di bellezza: “Dalle critiche ne sono uscita più forte di prima…”

La sua parola d’ordine per tenersi in linea e in salute è “disciplina”, così ha raccontato l’ex reginetta delle Spice Girls, nonché stilista di fama mondiale, Victoria Beckham, in un’intervista a Vogue America dove ha svelato tutti i sui rituali di bellezza. L’ex cantante si è definiti “a dir poco pignola” sulla sua salute, durante l’intervista ha svelato come a darle la spinta per un cambiamento siano state le critiche che, negli anni, ha ricevuto.

“Dopo aver avuto Brooklyn (in riferimento alla prima dei suoi quattro figli) c‘era una foto sulla parte anteriore di un giornale che indicava ogni singola parte del mio corpo su dove dovevo concentrarmi per perdere peso, all’inizio ci stavo male, poi ho convertito tutto in forza”, ha detto raccontando di sentirsi ora una donna consapevole. Eccola allora pronta a dare i suoi consigli di bellezza! La mattina ha l’oro in bocca e Victoria lo sa bene: che sia a Londra o a Miami, Victoria, ha una routine molto rigida: si alza alle 6.45, corre mezz’ora sul tapis roulant in salita e, dopo aver accompagnato la figlia Harper a scuola, rientra a casa dove il suo personal trainer la attende per un’ora di durissimo allenamento.

Victoria Beckham e i suoi segreti di bellezza: per contrastare i segni dell’età “allunga” il caffè con…

Anche sul cibo Victoria Beckham è molto ferrea: in un podcast suo marito, il celebre ex calciatore David Beckham, aveva raccontato come il suo amore si discostasse raramente da una cena a base di pesce alla griglia e verdure al vapore, su questo l’ex Spice Girls ha voluto precisare: “È stata un’esagerazione: seguo una dieta ricca di grassi sani: pesce, avocado, noci, quel genere di cose. Bevo alcolici, a meno che non abbia un motivo per non farlo. Sono piuttosto estrema in tutto ciò che faccio, che si tratti di mangiare o allenarmi o bere o non bere”, ha detto.

Victoria Beckham, nonostante si avvicini ai 50 anni, ha ancora una pelle levigatissime, così ha voluto svelare anche i suoi segreti per contrastare i segni dell’età: prende integratori per la pelle, al mattino beve aceto di mele e “allunga” sempre il suo caffè con… Del collagene!

Nonostante oggi sia forte e consapevole del suo corpo, le rimane però una preoccupazione: il futuro della figlia Harper, di soli 11 anni: “I social possono essere crudeli, sono terrificata da cosa accadrà quando il suo corpo inizierà a cambiare, per fortuna in famiglia comunichiamo molto e affronteremo ogni problema”, ha concluso.











