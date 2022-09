Victoria Cabello, gli ex fidanzati: da Maurizio Cattelan, Andrea Rosso a Barù/ Tutti gli amori

Victoria Cabello di recente è tornata sul piccolo schermo con Pechino Express dopo una lunga assenza dovuta alla malattia di Lyme, che l’ha immobilizzata e lasciata semi-paralizzata per molto tempo. La conduttrice ha vissuto con angoscia gli anni della malattia, non riuscendo più persino a parlare e a ricordare cose relative al giorno precedente. Adesso, però, la conduttrice è tornata a fare ciò che ama e sembra pronta anche per nuovi progetti, e chissà, magari per un nuovo amore.

Victoria Cabello: “Innamorata? Non mi capita da tanto”

Di recente, la conduttrice ha dichiarato: “Innamorata? Non mi capita da tanto. Un tempo mi piacevano gli stronzi. Ora ho una nuova tecnica: individuare lo stronzo e fidanzarmi con quello di fianco a lui”. In passato, però, Victoria ha avuto vari amori: è stata infatti legata a più uomini, tutti più o meno famosi, come l’artista Maurizio Cattelan o Barù, che lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello VIP e con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto di amicizia, tanto che i due sono stati fotografati insieme scatenando i gossip.

Chi sono gli ex fidanzati di Victoria Cabello

Il primo amore di Victoria Cabello è morto a causa di un incidente stradale a soli 20 anni. La perdita ha inevitabilmente segnato la vita della conduttrice, che da giovanissima si è trovata con un dolore inimmaginabile che ha dovuto affrontare con coraggio e forza nonostante le ferite. Dopo molti anni, la Cabello si è legata nuovamente ad un uomo: l’artista Maurizio Cattelan. Proprio sull’artista, Victoria ha raccontato: “Lui guida malissimo, io invece da Dio, contrariamente a quello che si dice delle donne. Lui per girare abbassava il finestrino e tirava fuori il braccio; in autostrada stava in corsia di sorpasso a 80 all’ora e io cercavo di spiegargli che non era il caso. Spesso e volentieri venivamo insultati, così abbiamo messo nel lunotto posteriore una mano che faceva il dito medio, una di quelle con la molla, per salutare quelli che ci mandavano a quel paese”.

La conduttrice è stata poi insieme ad Andrea Rosso, figlio di Renzo Rosso, con il quale ha trascorso un anno tra il 2010 e il 2011. Ha avuto poi un legame con Marco Balich, organizzatore della cerimonia olimpica. L’ultima relazione nota è quella con Barù, con il quale è stata insieme nel 2013. I due comunque sono rimasti amici e spesso si fanno vedere insieme. Prima di partire per Pechino Express, Victoria ha scherzato sulle pagine di Repubblica: “Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del ‘ciao come sto’ direbbe ‘brava’ e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: ‘Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente’”.











