Victoria De Angelis è fidanzata?/ “Serve coraggio per andare oltre le limitazioni”

Victoria De Angelis è fidanzata? La bassista dei Maneskin sulla sua bisessualità: “Importante è mettere in discussione le proprie certezze”

La domanda dei fan e degli appassionati di gossip è sempre la stessa: Victoria De Angelis dei Maneskin è fidanzata? La bravissima bassista ha tempo fa dichiarato di essere bisessuale, dopo essere stata pizzicata in compagnia di un’altra ragazza. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, la De Angelis aveva quindi confessato di provare “sentimenti e attrazione per una ragazza“. “E’ stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”, le sue parole. La bassista dei Maneskin, così, ha sottolineato ancora una volta l’importanza di uscire dagli schemi, dalle etichette e dalle definizioni limitanti, soprattutto quando si parla di amore e sentimenti, dove le sfumature e le sfaccettature guidano il gioco.

Laura Alfonsa Castelli, fidanzata Ethan Torchio/ Quell'indizio colto dai fan quando..

“Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti”, ha raccontato in passato Victoria De Angelis. Dunque chi c’è ora al suo fianco? Non è dato saperlo, anche se la scorsa estate, la bassista era stata vista in compagnia di un misterioso ragazzo.

MANESKIN/ Il finto matrimonio è una tamarrata degna di Lino Banfi: il rock dove è?

Il passato difficile di Victoria De Angelis, parla la nonna materna Elin: “Mia nipote ha sofferto molto”

In quella circostanza, Victoria era in vacanza a Copenaghen, e dopo poco si capì che il ragazzo misterioso non era altro che un amico di vecchia data. Per la bassista dei Maneskin, le amicizie rappresentano un tassello irrinunciabile nella sua vita, questo perché l’hanno aiutata ad affrontare traumi che non avrebbe mai voluto vivere. La ventunenne, infatti, ha avuto un passato molto difficile: ha perso la madre troppo presto e quest’ultima non è mai riuscita a vedere i grandi successi che la figlia ha ottenuto con la sua band. “Ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, mia figlia, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca”, ha raccontato a tal proposito la nonna materna, Elin Uhrbrand in una intervista al magazine DiPiù, con la quale la De Angelis ha instaurato un legame speciale.

LEGGI ANCHE:

Maneskin celebrano 'matrimonio'/ Video, nozze della band per presentare l'album Rush

© RIPRODUZIONE RISERVATA