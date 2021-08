Victoria dei Maneskin fidanzata con una ragazza?/ Spunta la foto del bacio!

Victoria dei Maneskin è fidanzata? Inutile dire che la grandissima popolarità conquistata dalla band in quest’ultimo anno ha acceso i riflettori sulla vita privata di tutti e quattro i suoi elementi. Se è ormai certa la relazione tra Damiano e Giorgia Soleri – fino a qualche tempo fa tenuta volutamente lontana dal gossip – meno si sa degli altri componenti.

Damiano lascia i Maneskin? Roberto Alessi "Falso"/ "Qualcuno lo spera ma non è così"

Anche Victoria De Angelis non ama parlare della sua vita amorosa, anche se, qualche tempo fa, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, ha fatto il suo coming out, dichiarando che: “Ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. […] Ricevo avances anche dalle donne, certo. Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene”. Una premessa che serve ad introdurre una paparazzata pubblicata sul settimanale Diva e Donna che mostra Victoria in dolce compagnia.

Maneskin, duetto con Iggy Pop su “I Wanna Be Your Slave”/ "Un onore cantare insieme"

Victoria De Angelis, chi è la misteriosa ragazza che la bacia?

Nelle foto pubblicate dalla nota rivista, Victoria De Angelis è in compagnia di una ragazza. La sequenza le vece insieme, abbracciate: entrambe sorridono con Victoria di spalle, poi la bassista dei Maneskin si gira e tra loro arriva un bacio. Non è rivelata l’identità della ragazza insieme a Victoria, che sembra comunque non appartenere al mondo dello spettacolo.

Certo è che gli atteggiamenti delle due sembrano inequivocabili e porterebbero a credere che questa misteriosa ragazza è proprio la nuova fidanzata della musicista. Per ora rimane dunque un alone di mistero che sarà Victoria ad eliminare, qualora lo desidererà.

Maneskin, chi è il nuovo manager? Fabrizio Ferraguzzo/ Direttore musicale X Factor

© RIPRODUZIONE RISERVATA