Victoria Stella Doritou, fidanzata Irama/ Il nuovo amore che si ispira a Coco Chanel

Victoria Stella Doritou è la fidanzata di Irama, il cantautore vincitore di Amici di Maria De Filippi e re dell’estate italiana con “Mediterranea”. Classe 1997, Victoria è nata il 26 novembre a Limisso a Cipro e lavora come modella. Del resto non poteva essere altrimenti considerando la bellezza della ragazza che lascia davvero senza fiata. Alta 177 cm, Victoria è sempre stata una grandissima appassionata di moda e non nasconde di avere come fonte di ispirazione la grandissima Coco Chanel. La sua bellezza le ha permesso non solo di cominciare a lavorare nel mondo della moda, ma anche di calcare importanti passerelle di moda in Italia e nel mondo. Come modella, infatti, ha viaggiato tanto e durante questi viaggi di lavoro, Victoria è riuscita anche a migliorare la conoscenza della lingue. Oltre al greco, infatti, Victoria parla anche italiano, inglese ed ungherese. Oltre alla moda, la ragazza è una grande appassionata di fitness, sport e adora la danza. Ascolta tantissima musica e tra i suoi artisti preferiti menziona Miley Cirus e Justin Bieber.

Victoria Stella Doritou, la fidanzata di Irama è una star sui social

Victoria Stella Doritou e Irama sono fidanzati da nemmeno un anno. Stando alle pochissime indiscrezioni trapelate sulla coppia, il cantante di “Nera” e la modella hanno cominciato a conoscersi a marzo 2019 poco prima del lockdown. La coppia è stata paparazzata insieme in un hotel di Parigi e da allora è scoppiato il gossip, visto che il cantante è reduce da una tormentata storia d’amore con Giulia De Lellis. Sta di fatto che Victoria e Irama oggi sono più innamorati che mai, anche se prediligono vivere la propria storia d’amore lontani dai riflettori. Non solo modella, Victoria è conosciuta anche per essere stata la ex fidanzata di Andrea Zelletta, ex tronista del popolarissimo programma Uomini e Donne. La loro storia è naufragata, ma non sono chiari i motivi che li ha spinti a dirsi addio. Irama a parte, Victoria lavora come modella ed influencer visto che sui social è seguitissima. Basti pensare che su Instagram la bellissima modella greca è seguita da più di 27 milioni di followers per circa 107 post dove mostra le sue forme pazzesche. Non mancano anche delle foto in compagnia del suo amore Irama!



