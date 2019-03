Irama e Victoria Stella Doritou fidanzati?/ Insieme a Madrid, ma sui social…

Irama e Victoria Stella Doritou si sono fidanzati? Il cantante, chiusa la storia d’amore con Giulia De Lellis, ha ritrovato l’amore accanto alla bellissima modella? I due erano stati già beccati dal settimanale Spy in quel di Parigi, ma oggi, dai social, arrivano nuovi indizi che confermerebbero una frequentazione tra il cantante e la modella. Sui rispettivi profii Instagram, infatti, Irama e Victoria Stella hanno condiviso foto e video da Madrid. I due hanno postato lo stesso laghetto, lo stesso ristorante e la stessa funivia. Sarà solo una coincidenza? Si saranno ritrovati per caso a visitare i medesimi luoghi? Entrambi non commentano i rumors sul loro rapporto. Irama, del resto, ai microfoni di Verissimo, è stato chiaro: vuole che si parli di lui per la musica e non per la sua vita privata. Sarà accontentato?

Sarà Victoria Stella Doritou la ragazza che prenderà ufficialmente il posto di Giulia De Lellis nel cuore di Irama? Mentre i fans si chiedono se tra i due ci sia davvero una storia, il nome di Irama continua ad essere accostato anche a quello di Giulia De Lellis che, nel frattempo, sarebbe tornata tra le braccia dell’ex fidanzato Andrea Damante come testimoniano gli ultimi avvistamenti. Proprio su Instagram però, il cantante ha pubblicato una frase con cui lascia intendere di essere stanco di leggere news e commenti vari sulla propria vita privata. ”Non ho da un po’, voglia di sentire le vostre cazzate…”, si legge sotto l’ultima foto postata dal cantante. Irama, dunque, dice basta al gossip? I paparazzi, però, non lo perdono di vista così come i fans, pronti a monitorare tutti i suoi spostamenti e a mettere insieme i pezzi del puzzle.





