Vidal all’Inter?/ Calciomercato news: distanza col Barcellona, ma Conte…

Tema caldissimo per il calciomercato in casa dei nerazzurri, è certo il possibile approdo di Arturo Vidal all’Inter, affare che ormai è sul tavolo di discussione da tempo. Benché la volontà del cileno di andare alla corte di Antonio Conte sia chiara, è netta pure la volontà del Barcellona di trattenere il giocatore, che sarebbe in scadenza di contratto solo nel 2021. Al momento però la situazione è di stallo e vi è grande distanza tra i due club su cifre e formula dell’ipotetico accordo. Eppure come abbiamo già rimarcato, Vidal rimane una priorità per l’Iter e sopratutto per Antonio Conte, che lo avrebbe espressamente chiuso alla dirigenza per la sessione di gennaio per rinforzare il centrocampo.

CALCIOMERCATO INTER, VIDAL POTREBBE ESSERE DECISIVO

Com detto prima al momento c’è distanza totale tra Barcellona e Inter per Vidal. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pare che la dirigenza nerazzurra abbia messo sul tavolo una valutazione di 12-13 milioni di euro e propenderebbe per un prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona però pare abbia fatto sapere di essere disposto a fare a meno del cileno solo dietro un’offerta da almeno 20 milioni di euro, anche se questi arrivassero con un prestito con obbligo di riscatto. Visto lo status di stallo è probabile che si renda decisiva una presa di posizione dello stesso Vidal, per convincere i blaugrana a cederlo e per venir incontro alle esigenze economiche dell’Inter, magari limandosi un poco le pretese economiche.

