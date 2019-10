Video/ Alba Berlino Olimpia Milano (78-81): highlights. L’Ea7 non sbaglia!

Alla Mercedes-Benz Arena l’Olimpia Milano supera in trasferta ed in rimonta l’Alba Berlino per 81 a 78. Nel primo tempo i tedeschi di coach Reneses cominciano bene fino a conquistarsi un discreto margine di vantaggio sugli uomini del tecnico Messina nel corso dei venti minuti di gioco iniziali. Tuttavia, al rientro sul parquet dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo, i biancorossi ribaltano il copione ammirato nella frazione precedente. Una volta ultimato il sorpasso nel corso del terzo quarto dell’incontro, è nell’ultima parte della gara che i lombardi mettono il punto esclamativo sulla loro prestazione restando compatti e rispondendo così al ritorno finale dei padroni di casa, incapaci di avere la meglio sugli italiani e senza andare oltre al 28 pari di parziale. Grazie alla vittoria ottenuta lontano dalle mura amiche l’Olimpia consolida la sua posizione in classifica raggiungendo un record di 4-1 mentre la sconfitta costa l’1-3 all’Alba Berlin.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Olimpia Milano abbia meritato di conquistare questo successo avendo ad esempio fatto registrare una percentuale al tiro migliore rispetto agli avversari, ovvero il 44,1% contro il 35,4%. Gli italiani hanno anche agito meglio a rimbalzo visto il 36 a 32 complessivo, di cui 10 a 11 in attacco e 26 a 21 in difesa. Parità per quanto concerne le stoppate, 2 per squadra, ed ai tedeschi non è bastato il 10 a 6 nelle palle rubate, oltre al 13 a 19 nel conteggio dei palloni persi. Il migliore marcatore assoluto della serata è stato il numero 3 Peyton Siva nell’Alba Berlino grazie ai 20 punti messi a segno e, sul fronte opposto, si è invece distinto Sergio Rodriguez con 17 punti. Sotto l’aspetto disciplinare, Milano è stata la squadra più scorretta a causa del 21 a 20 nel computo dei falli personali.

