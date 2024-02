Video/ Albinoleffe Mantova (2-1) gol e highlights: raddoppio decisivo di Longo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBINOLEFFE MANTOVA: LA SINTESI

All’Albinoleffe Stadium di Zanica l’Albinoleffe supera il Mantova per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati da mister Possanzini si affacciano in avanti subito al 3′ con un tiro alto di Burrai ed i padroni di casa allenati dal tecnico Lopez replicano al 6′ con un colpo di testa di Zanini parato senza problemi da Festa. I minuti scorrono sul cronometro ed i seriani si rendono pericolosi al 14′ con una conclusione di Brentan ma rischiano al 16′ quando Marietta salva sulla linea lo spunto di Maggioni.

Nemmeno Longo combina di meglio al 28′ e sul fronte opposto Bragantini impegna di nuovo Marietta al 37′. Nel secondo tempo i biancorossi si vedono disinnescare due tentativi dal solito Marietta al 49′ con Galuppini ed al 50′ con Bragantini ed i blucelesti riescono invece a passare in vantaggio al 55′ grazie alla rete messa a segno da Zoma, protagonista con un tiro vincente dalla distanza. Nell’ultima parte dell’incontro i Virgiliani centrano la traversa con Monachello al 70′ ma subiscono il raddoppio decisivo di Longo, servito da Milesi, al 75′ prima di accorciare le distanze con il gol trovato da Galuppini all’81’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giorgio Vergaro, proveniente dalla sezione di Bari, oltre ad aver espulso Panizzi dalla panchina tra gli ospiti al 69′, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Zoma e Longo da un lato, Maggioni dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventiquattresimo turno di campionato permettono all’Albinoleffe di salire a quota 33 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Mantova non si muove, rimanendo fermo a 57 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBINOLEFFE MANTOVA: IL TABELLINO

Albinoleffe-Mantova 2 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 55′ Zoma(A); 73′ Longo(A); 81′ Galuppini(M).

Assist: 73′ Milesi(A).

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Marietta; Gatti, Milesi, Borghini; Munari, Doumbia, Brentan, Zanini, Piccoli; Longo, Zoma. A disposizione: Pratelli, Moleri, Marchetti, Toccafondi, Angeloni, Muzio, Saltarelli, Baroni, Allieri, Arrighini, Ercolani, Agostinelli. All.: Lopez.

MANTOVA (4-3-3) – Festa; Maggioni, Redolfi, Cavalli, Celesia; Trimboli; Burrai, Giacomelli; Bragantini, Galuppini, Mensah. A disposizione: Sonzogni, Bani, Debenedetti, Wieser, Fiori, Bombagi, Fedel, Napoli, Panizzi, Argint, Muroni, Monachello, De Maio. All.: Possanzini.

Arbitro: Giorgio Vergaro (sezione di Bari).

Ammoniti: 18′ Maggioni(M); 65′ Zoma(A); 82′ Longo(A).

Espulsi: 69′ Panizzi(M).

