Video/ Albinoleffe Trento (2-2) gol e highlights: Cappelletti vanifica la rimonta seriana (Serie C, 30 marzo)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALBINOLEFFE TRENTO (2-2): LA PARTITA

Gol, ribaltoni, tante emozioni e pure un finale thrilling nel 2-2 tra AlbinoLeffe e Trento in quel di Zanica: termina con una beffa per i padroni di casa il match contro il Trento e che vale il sesto pareggio di fila per l’undici allenato da Giovanni Lopez. All'”AlbinoLeffe Stadium” i gialloblù ospiti disputano una buona gara, per poi lasciarsi andare nel secondo tempo ma, proprio quando l’inerzia della gara sembrava nelle mani dei bergamaschi, ecco la zampata di Cappelletti al 92′ che consentiva alla squadra di Francesco Baldini (squalificato, in panchina c’era Luciano Mularoni) di tornare con un punto da questa trasferta in Lombardia. Pronti, via e Italeng al 10′ aveva già portato in vantaggio i trentini: la reazione dei blucelesti portava Zoma vicino al pari -molto attivo l’ivoriano, pericoloso per ben tre volte- mentre Rada sfiorava lo 0-2 in una frazione caratterizzata da quattro ‘gialli’.

Nella ripresa andava in scena il forcing dei seriani ma senza riuscire a rendersi pericolosi: poi, al 66′, il gol di Zoma (imbeccato da Gușu) ribaltava lo spartito di un match bloccato e nel giro di dodici minuti arrivava pure il sorpasso con la rete di Borghini su corner furbo di Zanini. Tutto finito? Così pareva: col pallino saldamente in mano agli uomini di Lopez, il cronometro correva senza scossoni fino al recupero, quando Cappelletti s’improvvisava attaccante e freddava Marietta. La rete in extremis consente al Trento di guadagnare un punto insperato per come si erano messe le cose e salire a quota 44 al nono posto, allungando la striscia d’imbattibilità nonostante il terzo pari di fila; sono invece ben sei le “X” consecutive per un AlbinoLeffe affetto da pareggite e che perde l’occasione di fare un passo decisivo verso la salvezza e, al contempo, superare in classifica proprio i gialloblù.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALBINOLEFFE TRENTO (2-2): IL TABELLINO

ALBINOLEFFE: Marietta, Borghini, Marchetti, Baroni (1’ st Milesi), Gesu (47’ st Saltarelli), Doumbia, Brentan, Zanini (38’ st Gatti), Piccoli (38’ st Munari), Zoma, Longo (38’ st Arrighini). A disposizione: Pratelli, Moleri, Angeloni, Muzio, Allieri, Agostinelli. Allenatore: Giovanni Lopez.

TRENTO: Russo, Trainotti, Barison (28’ st Garcia Tena), Cappelletti, Obaretin, Sangalli (41’ st Terrani), Rada, Brevi (41’ st Pasquato), Ananatasia (20’ st Puletto); Caccavo (20’ st Spalluto), Italeng. A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Vaglica, Satriano, Puzic, Zanon, Frosinini. Allenatore: Luciano Mularoni (squalificato Francesco Baldini).

Ammoniti: Sangalli (T), Barison (T), Baroni (A), Marchetti (A), Munari (A), Obaretin (T).

Reti: 10’ Italeng (T), 21’ st Zoma (A), 33’ st Borghini (A), 45’+2 st Cappelletti (T).

