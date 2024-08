DIRETTA PADOVA TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sfida tra le più affascinanti della prima giornata della nuova Serie C, la diretta di Padova Trento ci farà compagnia fra qualche minuto, che potremmo utilizzare per presentare i numeri delle due formazioni nella scorsa stagione 2023-2024. Entrambe facevano già parte del girone A di Serie C: il Padova fu eccellente secondo in classifica grazie a 77 punti, frutto di ventuno vittorie, quattordici pareggi e solamente tre sconfitte, anche se poi il cammino nei playoff fu meno brillante di quanto auspicato e quindi sfumò il sogno della promozione in Serie B.

Il Trento dal canto suo riuscì a raggiungere proprio la zona playoff con il decimo posto a quota 51 punti, che ottenne in stagione regolare con tredici vittorie, dodici pareggi e di nuovo tredici sconfitte. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Padova Trento comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PADOVA TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Padova Trento sarà affidata alla televisione satellitare, che segue anche quest’anno alcune partite del campionato di Serie C e in particolar modo manda in onda i posticipi: questo match dunque sarà riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che potranno avere accesso alle immagini anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PADOVA TRENTO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Padova Trento, partita valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Le due formazioni si sono incrociate in tre occasioni allo stadio “Euganeo” e sempre nel torneo di Serie C. La prima sfida è datata 17 ottobre 2021 e racconta di un successo di misura (2-1) dei padroni di casa. Stesso risultato il 4 dicembre 2022 con le reti firmate da Vasic, Liguori e Saporetti.

Il match dello scorso campionato, infine, è terminato con un pareggio (1-1) scandito dalle marcature di Varas su calcio rigore e Pasquato. Tre le partite disputate sul campo del Trento: due successi per i biancorossi ospiti e un pareggio (2-2) a testimoniare che i gialloneri oggi saranno alla ricerca del primo storico successo contro il Padova. (Giulio Halasz)

PADOVA TRENTO: BIANCOSCUDATI AMBIZIOSI!

Pronti alla diretta Padova Trento, che si gioca alle ore 20:45 di lunedì 26 agosto: allo stadio Euganeo, nella prima giornata di Serie C 2024-2025, riparte il campionato anche per queste due squadre che si affrontano in un intrigante posticipo, con ambizioni diverse ma fame simile. Sotto i riflettori il Padova, che dopo la bella vittoria casalinga contro la Feralpisalò, in Coppa Italia Serie C, riprende quel discorso promozione interrotto nelle ultime stagioni, perdendo anche due finali playoff e trovando sempre squadre che in stagione regolare hanno saputo fare meglio.

L’annata del Trento non è iniziata nel migliore dei modi: eliminato in Coppa Italia dal Caldiero Terme, il club giallonero rimane ormai un habitué nel campionato di Serie C ma ha bisogno di alzare l’asticella, ha già conosciuto i playoff e sa di poterci arrivare, ma dovrà innanzitutto pensare alla corsa per la salvezza. Interessante dunque la diretta Padova Trento, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, andando a ipotizzare gli schieramenti all’Euganeo nella lettura delle probabili formazioni.

DIRETTA PADOVA TRENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Matteo Andreoletti ha a disposizione un’ottima rosa per la diretta Padova Trento: tante alternative, in difesa Granata può sostituire Marco Perrotta o Faedo andando ad affiancare Luca Crescenzi, in porta troviamo Fortin mentre sugli esterni Capelli o Kirwan a destra, Favale o Villa sull’altro versante. Nel settore nevralgico agiscono Crisetig e Nicolò Bianchi, nel tridente imbarazzo della scelta: Bortolussi, Beccaro o Spagnoli come prima punta, Liguori-Varas Marcillo ballottaggio a destra e Valente-Russini per la corsia opposta.

Luca Tabbiani affronta la diretta Padova Trento con un 4-3-3 nel quale Trainotti e Cappelletti proteggono il portiere Barlocco, Vitturini e Bernardi sono i due laterali bassi, Rada dovrebbe piazzarsi come playmaker arretrato avendo il supporto delle mezzali Di Cosmo e Giannotti, ma con il primo che viene insidiato da Aucelli e Vallarelli soprattutto. Diego Peralta può fare il titolare come esterno nel tridente, prendendo il posto di Anastasia o Disanto; Sipos e Tomi Petrovic si giocano la maglia da centravanti.