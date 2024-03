Diretta/ Albinoleffe Trento, streaming video tv: abbonamento alla X per il Leffe (30 marzo 2024)

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO, GIALLONERI IN FORMA

La diretta Albinoleffe Trento, in programma sabato 30 marzo alle ore 14:00, racconta della 34esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa sono affetti da pareggi acuta: cinque pareggi di fila nelle sfide contro Giana Erminio, Arzignano, Novara, Padova e Pro Sesto tra cui le prime quattro tutte terminate 0-0.

Il Trento anche ha una striscia aperta, precisamente di sei partite, ma a differenza degli avversari contano anche delle vittorie. Precisamente tre i successi nelle ultime, due arrivati in trasferta ovvero con Pro Sesto e Alessandria, entram0, e infine il 2-1 inflitto tra le mura amiche contro la Virtus Verona.

ALBINOLEFFE TRENTO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Albinoleffe Trento sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Albinoleffe Trento sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

ALBINOLEFFE TRENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Trento vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Marietta, difeso da Borghini, Milesi e Baroni qualche metro più avanti. Gusu e Piccoli esterni con Doumbia, Agostinelli e Zanini nella zona nevralgica mentre Zoma-Arrighi sarà il tridente.

Il Trento replica con il 4-3-2-1. In porta Russo, terzini Vitturini e Obaretin mentre al centro Traniotti e Cappelelti. A centrocampo spazio in a Rada mezzala destra, Di Cosmo sinistra e Sangali. Due trequartisti, Giannotti-Pauletto, alle spalle di Anstasia.

ALBINOLEFFE TRENTO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Albinoleffe Trento danno favorita la squadra di casa a 2.24. Secondo bet365, la X vale 2.90 mentre il 2 fisso a 3.35.

