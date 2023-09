Video/ Albinoleffe Triestina (1-2) gol e highlights: decide la doppietta di Lescano (10 settembre 2023)

VIDEO ALBINOLEFFE TRIESTINA 1-2

Il match tra Albinoleffe e Triestina viene deciso da una doppietta di Lescano che risponde al vantaggio iniziale siglato da Gusu. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ci prova Zoma, Struna intercetta. Bolide di Doumbia che termina contro la traversa! Albinoleffe ad un passo dal vantaggio. Siamo giunti alla mezzora di gara, non si sblocca il match. Bella conclusione a giro di Saltarelli, palla fuori di poco. Manca pochissimo alla fine di una prima frazione che sta vivendo di improvvise fiammate. Grande occasione per Redan che di testa sfiora il vantaggio! Termina la prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO

Gara che stenta a decollare anche in questa seconda frazione tra Albinoleffe e Triestina, il punteggio resta bloccato sullo zero a zero. Gusu! La sblocca l’Albinoleffe! Cross con il contagiri di Saltarelli che pesca Gusu bravo nel tocco vincente. Lescano! La riprende dopo appena due minuti la Triestina! Colpo di testa vincente per il botta e risposta immediato. Lescano! La ribalta la Triestina! Doppietta per il numero dieci. Termina il match, decide la doppietta di Lescano. Una brutta sconfitta per i padroni di casa che si erano illusi grazie a Gusu. La Triestina ha iniziato a macinare gioco riuscendo a colpire per due volte grazie a Lescano. Nel prossimo turno la Triestina sarà impegnata in casa contro la Pro Vercelli.

