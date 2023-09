DIRETTA/ Albinoleffe Triestina (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Poco tempo all’inizio della diretta di Albinoleffe Triestina valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: sul campo dei bergamaschi, oggi “Albinoleffe Stadium”: ben quattordici le sfide dal 2001 ad oggi con un bilancio in perfetta parità che parla di tre vittorie a testa e otto pareggi.

Il primo scontro in ordine di tempo è quello del 16 settembre 2001, 1-1 nella sfida valevole per la terza giornata del girone A di Serie C. Il primo successo bianco-azzurro è datato 17 febbraio 2007, 2-1 nel campionato di Serie B. Prima affermazione ospite che, invece, porta la data del 15 marzo 2010, 0-3 nella ventinovesima giornata del torneo cadetto. Ultimo incrocio in ordine di tempo, infine, è quello dello scorso 11 febbraio: 1-0 in favore degli alabardati grazie al calcio di rigore trasformato da Felici. (Giulio Halasz)

ALBINOLEFFE TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Albinoleffe Triestina sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Albinoleffe Triestina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

ALBINOLEFFE TRIESTINA: LOPEZ CERCA CONTINUITÀ

Albinoleffe Triestina, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 18.30 presso l’ “Albinoleffe Stadium” di Zanica, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone A. La formazione di casa, allenata da mister Giovanni Lopez, cerca di dare continuità al positivo esordio sul terreno di gioco del Vicenza. In Veneto, infatti, i bergamaschi hanno strappato un punto prezioso senza subire reti. In cerca di riscatto, invece, la Triestina che, davanti al pubblico amico, ha perso di misura la prima sfida stagionale contro il Trento.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Triestina, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per mister Giovanni Lopez consueto 3-5-2 con Marietta tra i pali e la linea difensiva formata da Borghini, Marchetti e Gatti. Qualche dubbio a centrocampo dove Genevier e Brentan cercano una maglia dal primo minuto mentre in avanti Carletti potrebbe prendere il posto di Longo. In casa Triestina il tecnico Attilio Tesser conta di avere a disposizione D’Urso, Finotto, Jonsson, Vallocchia, Adorante, Minesso e Kozlowsk, assenti nel turno precedente.

ALBINOLEFFE TRIESTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Triestina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo alabardato, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











