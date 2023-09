Video/ Alessandria Lumezzane (0-3) gol e highlights: tris con Capelli! (Serie C, 24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA LUMEZZANE: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta il Lumezzane supera in trasferta l’Alessandria per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa allenati da mister Zaza a partire meglio affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 9′ con il tiro alto provato da Gazoul.

I minuti scorrono sul cronometro ed i piemontesi insistono ma gli ospiti guidati dal tecnico Franzini riescono invece a passare in vantaggio al 30′ grazie alla rete messa a segno da Malotti direttamente su calcio di punizione. Nel secondo tempo i grigi ripartono in maniera arrembante forzando Galeotti alla parata su Sepe e sparando largo di pochissimo con Rossi al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu trovano il gol del raddoppio al 90’+2′ per merito di Poledri e chiudono definitivamente i conti con il tris siglato da Capelli al 90’+4′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Di Reda, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Rota, Ciancio, Sepe, Nunzella e Pellegrini da un lato, Gerbi, Pogliano, Dalmazzi e Righetti dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono al Lumezzane di portarsi a quota 9 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Alessandria non si muove, restando ferma a un punto.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALESSANDRIA LUMEZZANE: IL TABELLINO

Alessandria-Lumezzane 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 30′ Malotti(L); 90’+2′ Poledri(L); 90’+4′ Capelli(L).

ALESSANDRIA – Liverani, Ciancio, Ercolani, Rota, Rossi, Pellegrini, Nichetti, Mastalli, Sepe, Nunzella, Gazoul. A disposizione: Anatriello, Belgiovine, Ghiozzi, Giubilato, Gueli, Jeremy, Mame, Menino, Pellitteri, Ronci, Vaughn, Virano, Zerbo. All.: Zaza.

LUMEZZANE – Galeotti, Regazzetti, Dalmazzi, Pogliano, Righetti, Moscati, Pesce, Ilari, Malotti, Gerbi, Cannavo. A disposizione: Basso Ricci, Capelli, Deratti, Filigheddu, Greco, Kolaj, Parodi, Pisano, Poledri, Scremin, Spini, Taugourdeau, Troiani. All.: Franzini.

Arbitro: Antonio Di Reda (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 35′ Rota(A); 50′ Ciancio(A); 52′ Sepe(A); 53′ Gerbi(L); 59′ Nunzella(A); 68′ Pellegrini(A); 72′ Pogliano(L); 85′ Dalmazzi(L); 88′ Righetti(L).

