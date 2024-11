DIRETTA LUMEZZANE FERALPISALÒ, IN PALIO IL TERZO POSTO IN CAMPIONATO

La diretta Lumezzane Feralpisalò chiuderà il sabato della sedicesima giornata del Girone A di Serie C con una sfida molto equilibrata con calcio d’inizio alle 17,30. Le due squadre a confronto sono in alta classifica e si separano da soli tre punti. La Lumezzane di Franzini arriva da tre partite da imbattuta con un pareggio arrivato nell’ultima sfida in trasferta contro il Caldiero Terme. Ha vinto l’ultima sfida contro la Triestina, invece, una Feralpisalò terza in classifica che sta provando ad accorciare sui primi due posti.

DIRETTA LUMEZZANE FERALPISALÒ, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lumezzane Feralpisalò verrà trasmessa in esclusiva da Sky o sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Per non perdervi questa sfida potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti della partita.

LUMEZZANE FERALPISALÒ, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo in rassegna anche le probabili formazioni della partita approfondendo le scelte dei due allenatori. La Lumezzane di Franzini andrà in campo con un 4-2-3-1 con Regazzetti e Pagliari come terzini e Pisano con Deratti a completare a coppia centrale. Iori, Ferro e Malotti agiranno sulla trequarti a sostegno dell’unica punta che sarà Monachello.

Sarà difesa a tre, invece, per la Feralpisalò di Diana che schiererà Pilati, Pasini e Rizzo davanti a Rinaldi. Balestrero e Zennaro saranno i due mediani con Cavuoti, Di Molfetta e Dubickas a formare il tridente offensivo.

LUMEZZANE FERALPISALÒ, LE QUOTE

Per entrare nel vivo della diretta Lumezzane Feralpisalò andiamo sul sito Snai a vedere le quote per la partita. I padroni di casa partono leggermente sfavoriti e il loro 1 è dato a 2,85 contro il 2 per gli ospiti a 2,30 e il pareggio X a 3,15.