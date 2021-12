Video/ Alessandria Parma (0-2) gol e highlights: riscatto ducale! (Serie B)

VIDEO ALESSANDRIA PARMA (0-2): I DUCALI TORNANO A VINCERE

Il Parma vince 0-2 ad Alessandria. Beppe Iachini trova dunque la prima vittoria da allenatore dei ducali. Decidono l’incontro le reti di Vazquez e Benedyczak nel primo tempo. Grazie a questo successo i crociati raggiungono Ternana e Reggina al 12esimo posto. Piemontesi fermi invece al 16esimo posto. Nel prossimo turno di campionato trasferta a Vicenza per l’Alessandria mentre il Parma ospiterà il Crotone. Moreno Longo opta per il 3-5-2. Davanti a Pisseri, parmigiano e cresciuto proprio nel vivaio del Parma, difesa a tre con Parodi, Prestia e Di Gennaro. Sulle fasce troviamo Pierozzi e Beghetto. Completano il reparto mediano Ba e Chiarello mezz’ali, con Milanese in cabina di regia. Tandem d’attacco affidato a Corazza e Arrighini, con quest’ultimo che ha vinto il ballottaggio con l’italo-albanese Kolaj. Risponde il Parma, che, tra gli altri, deve rinunciare anche al suo nuovo allenatore Beppe Iachini, squalificato dopo l’espulsione rimediata con il Perugia. Al suo posto, a bordo campo c’è il suo vice Carillo. Il modulo scelto è il 3-4-1-2: Buffon in porta, difesa a tre con Osorio, Danilo e Cobbaut.

A centrocampo confermato il neo acquisto Rispoli a destra, con Delprato a sinistra mentre Sohm e Schiattarella sono i due riferimenti centrali. Sulla trequarti c’è l’italo-argentino Vazquez, alle spalle della coppia offensiva formata da Inglese e dal polacco Benedyczak. Arbitra il signor Gianluca Manganiello della sezione AIA di Pinerolo. A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Antonio Vono di Soverato e Domenico Fontemurato di Cosenza. Il quarto ufficiale è Filippo Giaccaglia di Jesi. Al VAR Luigi Nasca di Bari, con assistente Filippo Bercigli di Firenze. Prova a triangolare il Parma con il lancio a cercare Benedyczak, ma esce bene Pisseri e lo anticipa nettamente. Prime fasi di studio al Moccagatta, con l’Alessandria piuttosto aggressiva a centrocampo. Rompe gli indugi Milanese. Break del giovane centrocampista dell’Alessandria, che si presenta al limite dell’area del Parma ma poi calcia piuttosto male. Pallone che termina lontano dai pali. I ducali rispondono con Benedyczak. Schema su rimessa laterale: la sponda di Inglese favorisce l’inserimento di Benedyczak, che interviene in spaccata ma conclude altissimo.

Pregevole azione prodotta dal Parma, con Sohm che trova un tracciante sfiorato da Rispoli, e Delprato da pochi passi non riesce a battere Pisseri. Torna a farsi vedere l’Alessandria, con l’iniziativa di Milanese che cede quindi palla a Parodi, ma il pallone in mezzo è impreciso e il Parma può allontanare la minaccia. Gli ospiti trovano il gol al 26esimo ma l’arbitro correttamente annulla per off-side. Sponda di Benedyczak per Inglese, che si fa trovare a tu per tu con Pisseri: il 45 del Parma va a segno con il sinistro ma è tutto inutile, perché l’ex ChievoVerona era in netta posizione di fuorigioco sulla spizzata dell’attaccante polacco. Il Parma la sblocca alla mezzora. Grande ripartenza di Schiattarella, che serve Benedyczak: il tiro del polacco è respinto da Pisseri, sulla ribattuta c’è Vazquez che evita il ritorno di Prestia e mette il pallone in fondo al sacco, per il vantaggio dei crociati al Moccagatta. Prova a rispondere l’Alessandria. Ba mette in movimento Corazza, che di tacco cerca il servizio a liberare Arrighini. Non si intendono però i due attaccanti dei grigi. Al 43esimo arriva il raddoppio. Brutto errore di Pisseri, che sul retropassaggio di Di Gennaro praticamente va a regalare il pallone a Roberto Inglese. L’attaccante del Parma mette in mezzo per Benedyczak, e per il polacco è un gioco da ragazzi mettere dentro. Quarto gol in campionato per Benedyczak, e il Parma va sul 2-0.

Moreno Longo tenta il tutto per tutto effettuando addirittura tre cambi in contemporanea. Rimangono negli spogliatoi Chiarello, Corazza e Arrighini. Fanno il loro ingresso in campo Marconi, Kolaj e Casarini. Primo giallo del match: ammonito Beghetto dell’Alessandria, che blocca sul nascere una ripartenza di Benedyczak. Poco dopo l’attaccante polacco è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Al suo posto Iachini manda in campo Bonny. Cambio un po’ a sorpresa per i crociati, visto che il giovanissimo Bonny, classe 2003, sin qui ha giocato solo un paio di spezzoni di partita. Evidentemente il tecnico preferisce puntare su di lui piuttosto che affidarsi alla velocità di Man, Iacoponi o Correia. Anche un leggero cambio tattico nel Parma, ora in campo con una sorta di 3-4-2-1, con Inglese unico riferimento offensivo lì davanti.

Ci prova intanto Pierozzi. Break del giocatore classe 2001 dell’Alessandria, che lascia partire un buon sinistro dal limite dell’area, ma il pallone si alza sopra la porta difesa da Buffon. Si mette in mostra Bonny. Buona azione offensiva del Parma, con il giovane francese che cerca il tiro a giro, ma Pisseri si allunga in corner. C’è un problema per Prestia, Alessandria costretta a un cambio. Al suo posto entra Mantovani mentre, sempre tra le fila dei grigi, dentro pure Mustacchio per Beghetto. Poco dopo, ci prova Kolaj con uno spunto, ma si salva la difesa del Parma. Riecco Bonny. Altra soluzione del giocatore francese, che si crea lo spazio per andare alla conclusione e scambia con Sohm, ma è bravo il neo entrato Mantovani a chiudergli lo specchio in scivolata. Doppio cambio nelle fila del Parma: dentro Juric e Brunetta per Schiattarella e Sohm. Intervento in ritardo di Di Gennaro che abbatte fallosamente Bonny: cartellino giallo per il difensore dell’Alessandria. Parma vicinissimo al tris, con Brunetta che sul suggerimento di Delprato va a sfiorare il palo alla destra di Pisseri. Il match termina 0-2.

