Video/ Alessandria Pro Vercelli (2-1): highlights e gol. Rosso non basta ai bianchi!

L’Alessandria torna al successo tra le mura amiche del “Moccagatta” e con il 2-1 rifilato nel derby tutto piemontese contro la Pro Vercelli non solo vince lo scontro diretto tra due formazioni che galleggiavano a metà classifica ma allo stesso tempo mette un piede saldamente nella zona play-off ed evita il sorpasso proprio della formazione bianconera che vincendo l’avrebbe scavalcata. Come si vede nel video Alessandria Pro Vercelli, è un successo tutto sommato meritato per i grigi che hanno approcciato meglio il match e sono andati per due volte nel primo quarto d’ora vicini al gol del vantaggio: poi al 21’ Arrighini, fin lì impreciso, si riscatta e a tu per tu col portiere ospite Saro lo batte. Solo allora la squadra di Gilardino si risveglia e prima coglie un palo al 25’ con Comi e poi va ancora vicina al pari al minuto 44 quando lo stesso Comi non riesce a ribadire in rete un bel servizio di Azzi. Nella ripresa arriva però la doccia fredda di Sciacca: il terzino si inventa un cross che diventa casualmente un tiro e batte il poco attento estremo difensore ospite. La gara sembrerebbe in ghiaccio e invece un penalty concesso alla Pro e trasformato da Rosso (55’) riapre tutto: i grigi padroni di casa vivono dieci giri di lancette di paura quando l’undici di Gilardino sfiora per due volte il clamoroso pari a stretto giro di posta, poi pian piano prende le misure e complice la solita girandola dei cambi e il gioco molto spezzettato con molti “gialli” alla fine riesce ad arrivare indenne al fischio finale senza più correre particolari pericoli.

LE INTERVISTE

A seguito del match che ha visto l’Alessandria battere di misura ma con merito i “cugini” della Pro Vercelli, ecco le parole dei rispettivi tecnici ai microfoni della sala stampa del “Moccagatta”, anche se nel dopo gara non sono arrivate quelle di mister Alberto Gilardino per quanto riguarda i bianconeri. Cristiano Scazzola, allenatore dei grigi padroni di casa, ha preso con filosofia i piccoli patemi che questo successo ha portato con sé e che comunque non hanno inficiato il risultato finale dell’Alessandria: “Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare: tutto si era messo subito sul binario giusto, poi però abbiamo preso quel rigore che ci ha messo ansia” ha spiegato ai giornalisti il tecnico dei piemontesi che ha ricordato le difficoltà avute nell’ultimo periodo a causa dei tanti infortuni e lodando quelli che in questo frangente hanno spesso tirato la carretta. “Con la Pro Vercelli comunque contava vincere e devo dire che si è anche giocato abbastanza bene” ha concluso Scazzola che poi, a precisa domanda, ha speso qualche parola di elogio su Alessandro Gazzi, centrocampista 36enne con un lungo passato in Serie A che fa parte a suo dire di quei giocatori che “ci devono dare un pizzico di malizia ed esperienza in queste situazioni”.

VIDEO ALESSANDRIA PRO VERCELLI, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA