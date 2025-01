VIDEO ALTAMURA TARANTO: SPETTACOLO DI GOL!

Video Altamura Taranto che racconta una partita molto divertente con tantissimi gol. La sblocca subito la formazione di casa con la rete dell’attaccante Leonetti che realizza la decima marcatura in stagione. Passano una manciata di minuti e dal dischetto si presenta il palermitano Felice D’Amico che realizza il 2-0. Il Taranto non ci sta e prova a rispondere ma è ancora l’altamura che realizza il poker grazie alla doppietta lampo di Rolando. Il primo tempo termina poi con la rete del Taranto con Sacco direttamente dagli undici metri.

Nella seconda frazione non cambia il canovaccio della partita: Taranto in difficoltà con l’Altamura che gioca sulle ali dell’entusiasmo. Arriva anche la cinquina da parte dei padroni di casa grazie alla rete di Bumbu. Leonetti trova la doppietta personale ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Sale in classifica la squadra di casa a quota 31 punti. Fatica sempre di più il Taranto sempre più all’ultimo posto.

