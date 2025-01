Diretta Altamura Taranto, presentazione delle squadre

La diretta Altamura Taranto andrà in scena alle 20.30 e sarà valida per la 24° giornata di Serie C e vede lo scontro di due squadre che non sono tra le più in forma del nostro campionato ma che comunque occupano posizioni notevolmente diverse nella classifica.

I padroni di casa sono al 13° posto con 28 punti, a 2 punti dal rientrare nella lotta salvezza e quindi nei playout, e 3 punti dal rientrare nei primi dieci e quindi avere accesso ai playoff, gli ospiti invece all’ultimo posto e complici i 10 punti di penalità inflitti sono a 9 punti di distanza dalla prima squadra sopra di loro in classifica, sono inoltre il peggior attacco, avendo segnato solo 12 gol, e la peggior difesa, avendo subito 46 gol. L’Altamura si presenta alla gara dopo il buon pareggio 1-1 contro la capolista Benevento mentre il Taranto arriva dall’ennesima sconfitta 3-0 in casa del Trapani.

DIRETTA/ Venezia Verona (risultato 1-0) video streaming tv: la sblocca Zerbin! (Serie A, 27 gennaio 2025)

Diretta Altamura Taranto, dove vedere la partita in streaming video e in tv

Per seguire la diretta Altamura Taranto in televisione sarà necessario sintonizzarsi su Sky Sport, se invece non vi trovate davanti a uno schermo potete utilizzare le piattaforme di streaming video di SkyGo e NowTv.

Altamura Taranto, le probabili formazioni

Per la gara dello Stadio Comunale Tonino d’Angelo i padroni di casa schiereranno il 4-1-4-1 classico dell’Altamura che prevede Viola tra i pali, Mane e Ortisi esterni bassi, insieme a Silletti e De Santis a formare la linea difensiva, Ganfornina in mediana, Rolando e Leonetti sulle fasce, D’Amico e Grande a centrocampo e Minesso unica punta.

Diretta Crotone Picerno/ Streaming video tv: sfida di livello playoff (27 gennaio 2025)

Gli ospiti del tecnico Pino Murgia dovrebbero scendere in campo con lo stesso modulo, 4-1-4-1 con Caputo in porta, Fiorentino, Papazov, Speranza e Vaughn in difesa, Schirru vertice basso, Fiorani e Zerbo in mezzo al campo con Mastromonaco e Sacco esterni, riferimento offensivo Giovinco.

Quote Altamura Taranto, il pronostico finale

La diretta Altamura Taranto non può che essere letta come una gara già scritta o comunque a senso unico, nonostante il non ottimo momento che la squadra di casa sta vivendo gli ospiti sono in una situazione ancora peggiore sia da un punto di vista tattico che mentale in quanto i punti di penalità non possono che influire sulle prestazioni dei giocatori.

Diretta Arezzo Pontedera/ Streaming video tv: i granata restano sempre in bilico (Serie C, 27 gennaio 2025)

La vittoria dell’Altamura è quindi il risultato più probabile e potrebbe avvenire con numerosi gol, nonostante gli ospiti proveranno a mettercela tutta per strappare almeno un punto.