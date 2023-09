Video/ Ancona Juventus Next Gen (1-2) gol e highlights: gara risolta da Cerri! (Serie C, 23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANCONA JUVENTUS U23: LA SINTESI

Allo Stadio Del Conero la Juventus Next Gen supera in trasferta l’Ancona per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le emozioni scarseggiano nonostante siano gli ospiti guidati dal tecnico Brambilla a tentare di proporsi in avanti con maggior insistenza. I padroni di casa allenati da mister Donadel si vedono invece costretti a sostituire prematuramente per infortunio Gatto con Saco già all’11’.

I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono riuscendo a passare in vantaggio al 38′ grazie alla rete messa a segno da Yildiz ma i biancorossi rispondono immediatamente trovando il gol del pareggio per merito di Spagnoli già al 42′. Nel secondo tempo i dorici si mettono le mani nei capelli quando il colpo di testa da distanza ravvicinata di Kristoffersen viene intercettato sulla linea da Mulazzi al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i piemontesi tornano avanti al 66′ con il gol di Cerri, ispirato da Yildiz ed agevolato da una deviazione.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Canci, proveniente dalla sezione di Carrara, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Kristoffersen da un lato, Comenencia e Stivanello dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono alla Juventus Next Gen di salire a quota 3 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Ancona non si muove, restando ferma a 4 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANCONA JUVENTUS U23: IL TABELLINO

Ancona-Juventus Next Gen 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 38′ Yildiz(J); 4′ Spagnoli(A); 66′ Cerri(J).

ANCONA (3-5-2) – Vitali; Dutu, Cella, Marenco; Peli, Paolucci, Gatto, Basso, Agyemang; Spagnoli, Kristoffersen. A disposizione: Testagrossa, Braghetti, Martina, Nador, Energe, Useini, Clemente, Pellizzari, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Saco. Allenatore: Marco Donadel.

JUVENTUS NG (3-4-1-2) – Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Salifou, Turicchia; Yildiz; Guerra, Cerri. A disposizione: Scaglia, Maressa, Nonge, Mbangula, Poli, Ntenda, Mancini, Citi, Damiani, Valdesi, Doratiotto, Perotti. Allenatore: Massimo Brambilla.

Arbitro: Matteo Canci (sezione di Carrara).

Ammoniti: 28′ Kristoffersen(A); 56′ Comenencia(J); 61′ Stivanello(J).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANCONA JUVENTUS NEXT GEN













