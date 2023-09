Video/ Ancona Pineto (1-0) gol e highlights: sconfitta onorevole per la neopromossa (15 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA PINETO: LA DECIDE PELI!

Il neopromosso Pineto, mostrando una grinta e un coraggio encomiabili, ha messo in seria difficoltà una squadra blasonata come l’Ancona, che aspira ai play-off di Serie C, giocando con il cuore e dimostrando di non temere gli avversari di calibro superiore. Nonostante l’assenza del mister Donadel per squalifica (al suo posto in panchina il vice Falanga), i padroni di casa – che si sono presentati in campo con Vitali tra i pali al posto dell’infortunato Perucchini – hanno dimostrato di avere le idee piuttosto chiare in mezzo al campo, pur apparendo meno brillanti del solito. Non è stato un inizio di stagione esaltante per la compagine marchigiana che nelle prime due giornate di campionato ha raccolto solamente un punto contro l’Entella a Chiavari, regalando poi i tre punti al Gubbio. Coincidenza, gli stessi avversari affrontati in precedenza dal Pineto. Che anche stasera ha dimostrato di saper gestire la pressione. Hanno tenuto testa ai dorici, mettendo spesso in difficoltà la retroguardia avversaria, soprattutto su calcio piazzato e non restando chiuso in difesa.

Solamente gli spunti di Spagnoli hanno consentito all’Ancona di sbrogliare la matassa intorno alla mezz’ora del primo tempo, quando Peli si è presentato davanti al portiere Tonti. Il numero 7 è stato bravissimo a mantenere il sangue freddo e a depositare il pallone in rete per l’1 a 0 che diventerà poi il risultato finale. Un pizzico di fortuna in più non sarebbe guastato al Pineto in occasione dell’autopalo di Martina che ha rischiato di buttarsela dentro da solo, il legno però lo ha salvato da una figuraccia clamorosa. Nella ripresa la mossa di mister Amaolo – l’inserimento di Teraschi – ravviva ulteriormente la manovra degli ospiti che sfiorano di nuovo il pareggio con Schirone e Di Filippo. Diciamolo chiaramente, il Pineto non meritava assolutamente di perdere e in questi casi l’esperienza aiuta tantissimo, sopratutto nello sfruttare meglio le occasioni create nei novanta minuti. Se questa partita si fosse giocata tra qualche mese l’esito sarebbe stato sicuramente diverso.

VIDEO GOL ANCONA PINETO 1-0, IL TABELLINO

ANCONA-PINETO 1-0 (1-0)

ANCONA (3-4-1-2): Vitali; Barnabà, Cella, Marenco; Peli (90’+3’ Clemente), Paolucci, Gatto (70’ Nador), Martina (90’+3’ Gavioli); Energe (69’ Mattioli); Spagnoli, Cioffi (54’ Basso). All. Jacopo Falanga.

PINETO (3-5-2): Tonti; Evagelisti, Marafini, Di Filippo (84’ Njambè); Borsoi (46’ Teraschi), Schirone (63’ Pellegrino), Germinario (70’ Baggi), Lombardi, Della Quercia; Volpicelli (62’ Chakir), Gambale. All. Daniele Amaolo.

ARBITRO: Marco Di Loreto (Sez. di Terni).

AMMONITI: 24’ Germinario (A), 48’ Gatto (A), 48’ Schirone (P), 74’ Marenco (A), 81’ Teraschi (P).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ pt.

MARCATORI: 32’ Peli (A).

