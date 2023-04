Video/ Ancona Rimini (3-0) gol e highlights: successo netto! (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANCONA RIMINI: TRIS NELLA RIPRESA!

Allo Stadio Del Conero l’Ancona supera il Rimini per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Donadel partono forte affacciandosi pericolosamente in zona offensiva verso il 10′ con un tiro largo provato da Simonetti. I minuti scorrono sul cronometro ed i marchigiani insistono riuscendo anche a passare in vantaggio intorno al 14′ grazie alla rete messa a segno da Di Massimo, su assist di Spagnoli.

Nel secondo tempo, cominciato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera al Del Conero dopo l’ingresso di Allievi per Haveri nel Rimini al 30′, il copione si ripete rispetto a quanto successo in precedenza e i Dorici sfiorano l’eventuale gol del raddoppio con la traversa centrata da Simonetti in acrobazia al 53′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi di casa raddoppiano al 71′ con il gol trovato da Spagnoli. Ci pensa Martina a calare poi il tris definitivo con il gol siglato all’87’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Gandino, proveniente dalla sezione di Alessandria, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo tre giocatori da un lato e uno dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentasettesimo turno di campionato permettono all’Ancona di salire a quota 58 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Rimini non si muove, restando fermo a 46 punti.

VIDEO GOL ANCONA RIMINI, IL TABELLINO

Ancona-Rimini 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 14′ Di Massimo(A); 71′ Spagnoli(A); 87′ Martina(A).

ANCONA (3-4-2-1) – Perucchini, Fantoni, Camigliano, Brogni; Mezzoni, Paolucci, Prezioso, Martina; Di Massimo, Simonetti; Spagnoli. A disposizione: Piergiacomi, Vitali, Lombardi, Melchiorri, Petrella, Moretti, Ruani, Pecci, Barnabà, Mattioli, Basso. All.: Donadel.

RIMINI (4-3-3) – Zaccagno, Laverone, Regini, Pietrangeli, Haveri; Tonelli, Sandri, Delcarro; Biondi, Santini, Piscitella. A disposizione: Galeotti, Lazzarini, Tanasa, Pasa, Gabbianelli, Rossetti Mattia, Rosso, Accursi, Allievi, Tofanari, Rossetti Matteo, Vano. All.: Gaburro.

Arbitro: Davide Gandino (sezione di Alessandria).

Ammoniti: 34′ (A); 67′ (A); 73′ (R); 86′ (A).

