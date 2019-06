Video/ Andorra-Francia (0-4): gol e highlights, poker dei bleus (European Qualifiers)

Ecco il video di Andorra-Francia 0-4 con i gol e gli highlights del match valevole per la 4^ giornata del gruppo H di qualificazione a Euro 2020. Grazie a questa larga e facile vittoria, i bleus ritrovano la testa della classifica grazie all’Islanda che ha fermato la Turchia vittoriosa pochi giorni fa contro i campioni del mondo in carica, ora ci sono tre squadre a quota 9 punti, girone davvero equilibrato con l’Albania quarta a tre lunghezze di ritardo e ancora in lizza per un posto alla fase finale. All’Estadi Nacional, come da pronostico, abbiamo assistito a un monologo vero e proprio degli uomini di Deschamps che impiegano poco più di dieci minuti a trovare la via del gol con Kylian Mbappé che su assist di Antoine Griezmann (a inizio gara fermato da Josep Gomes) gonfia la rete. Gli andorrani potrebbero clamorosamente pareggiare i conti con Joan Cervos che si ritrova il pallone tra i piedi davanti a Lloris, ma evidentemente gli tremano le gambe per l’emozione e così manda clamorosamente il pallone a lato graziando i transalpini. Che alla mezz’ora raddoppiano con Ben Yedder e nel recupero della prima frazione di gioco calano il tris con Thauvin che di fatto archivia la pratica ancor prima dell’intervallo. Nel secondo tempo Zouma firma il poker, poi non succede praticamente più nulla con i francesi che tirano i remi in barca e abbassano i ritmi e addormentano la partita fino al triplice fischio dell’arbitro Jovic che allo scadere del 94′ manda tutti sotto la doccia.

VIDEO ANDORRA-FRANCIA, LE DICHIARAZIONI

Ecco le parole di Didier Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese: “Dopo aver perso con la Turchia non potevamo assolutamente permetterci di sbagliare un’altra partita, stavolta l’approccio è stato quello giusto e sinceramente potevamo segnare qualche gol in più. Anche contro le avversarie sulla carta più abbordabili le vittorie non sono così scontate. Ci siamo adattati in fretta al cambio di modulo, purtroppo ho dovuto modificare radicalmente la formazione iniziale anche per colpa dell’infortunio di Coman. Finalmente ce ne andiamo tutti in vacanza, i giocatori hanno bisogno di ricaricare le pile, a settembre giocheremo due volte in casa e dovremo fare bottino pieno per ipotecare l’accesso alla fase finale di Euro 2020”.

VIDEO ANDORRA FRANCIA, HIGHLIGHTS





