Video/ Ankara Brescia (77-69) sintesi e highlights: Leonessa fuori dall’EuroCup

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI ANKARA BRESCIA: ITALIANI ELIMINATI

All’Ankara Arena la Turk Telekom supera Brescia per 77 a 69 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le due squadre si danno battaglia affrontandosi a viso scoperto e rispondendosi colpo su colpo ed i padroni di casa guidati da coach Erdem Can la spuntano di appena due punti. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da coach Magro sembrano crescere rubando più palle, 2 a 0, oltre ad approfittare dello 0 a 4 nelle perse, così da aggiudicarsi il parziale per 23 a 19.

Diretta/ Ankara Brescia (risultato finale 77-69): Germani eliminata dall'EuroCup

Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza e l’Ankara si impone per 23 a 20 in modo tale da tornare in vantaggio in vista del quarto finale agendo meglio a rimbalzo, 11 a 7 totali, senza dimenticare una miglior gestione dei possessi nonostante qualche imperfezione da sistemare. Nell’ultima parte dell’incontro la Leonessa non riesce a rimontare e rimane distante dai rivali di giornata a giudicare dall’11 a 18 di parziale. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette alla Turk Telekom Ankara di qualificarsi ai quarti di finale di EuroCup mentre la Germani Brescia viene eliminata dalla competizione.

Diretta/ Brescia Verona (risultato finale 88-79): Della Valle 16 punti

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI ANKARA BRESCIA: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Ankara abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dalla maggior precisione al tiro, il 43.5% contro il 36.1%. I turchi rispetto agli italiani hanno agito meglio a rimbalzo, 43 a 33 totali dei quali 13 a 10 in attacco e 30 a 23 in difesa, ma hanno perso più palle, 9 a 5, e ne hanno rubate di meno, 2 a 6. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero 83 A. Bouteille grazie ai 21 punti messi a segno per la Turk Telekom. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Germani a causa del 23 a 17 nel computo dei falli personali.

Diretta/ Napoli Brescia (risultato finale 69-72): la Germani la chiude!

TURK TELEKOM – Bouteille, Demir, Grant, Jones, Oncel. Panchina: Erden, Eric, Guler, Sestina, Taylor, Yagmur, Yilmaz. Coach: Can.

BRESCIA – Della Valle, Gabriel, Nikolic, Odiase, Petrucelli. Panchina: Akele, Burns, Caupain, Cobbins, Cournooh, Massinburg, Moss. Coach: Magro.













© RIPRODUZIONE RISERVATA