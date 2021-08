Video Arbitro tira fuori pistola e spara colpi in campo/ Era stato contestato

Attimi di paura nel corso di una partita di calcio dilettantistico in Honduras: l’arbitro tira improvvisamente fuori dalla tasca una pistola e spara dei colpi sul campo. Increduli i giocatori delle due squadre e gli spettatori sugli spalti, “colpevoli” di avere contestato le scelte del direttore di gara. Il video è stato registrato dal pubblico e diffuso sul web.

Un tentativo di placare le polemiche che non è piaciuto ai giocatori delle due squadre dilettantistiche che si stavano affrontando in uno dei terreni di gioco di La Jigua, un comune dell’Honduras facente parte del dipartimento di Copán, né tantomeno a coloro che erano presenti sugli spalti. Dopo gli spari di arma da fuoco, tutti si sono allontanati e il match non è stato portato a termine.

Arbitro tira fuori pistola e spara in campo: il video

Il video in cui l’arbitro della sfida dilettantistica in Honduras tira fuori una pisola e spara in campo è stato registrato da alcuni spettatori che, allibiti, hanno assistito alla scena. Il gesto, come emerge dalle immagini, scaturisce da una invasione di campo di un gruppo di tifosi, i quali non erano soddisfatti delle scelte del direttore di gara. Quest’ultimo dunque ha scelto di difendersi così.

La situazione è inevitabilmente degenerata, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze rilevanti. I colpi di arma da fuoco hanno colpito soltanto il terreno di gioco, senza causare ferimenti. I giocatori, a seguito di ciò, sono rientrati negli spogliatoi. Gli spettatori, a loro volta, si sono prontamente dileguati. Il peggio è stato evitato, ma la paura è stata tanta.

#Honduras 🇭🇳

Un árbitro sacó una pistola y realizó disparos tras finalizar un partido de fútbol para defenderse de un grupo de aficionados que se metieron al terreno de juego para agredirlo. Ocurrió en La Jigua Copán. El hecho ha generado opiniones a favor y en contra. pic.twitter.com/sz3YSPsvqg — TCS Noticias (@tcsnoticias) August 19, 2021





