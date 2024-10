VIDEO ARSENAL LIVERPOOL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Emirates Stadium le squadre di Arsenal e Liverpool si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Gunners cominciano la partita nel migliore dei modi riuscendo infatti a spezzare immediatamente l’equilibrio iniziale già intorno al 9′ per merito della rete segnata da Saka, bravo a sfruttare l’assist offertogli dal suo compagno White.

I minuti passano e i Reds reagiscono a dovere trovando appunto il gol del pareggio verso il 18′ grazie a Van Dijk, autore di un colpo di testa vincente sul lancio di Luis Diaz. Il VAR si rivela quindi decisivo al 33′ quando aiuta il direttore di gara a non assegnare un calcio di rigore all’Arsenal per un presunto fallo subito da Gabriel Martinelli ma i londinesi tornano in ogni caso avanti al 43′ con la rete siglata da Merino, pure lui preciso di testa sul calcio di punizione battuto da Rice.

Nel secondo tempo mister Arteta si vede costretto a fare i conti con l’infortunio rimediato da Gabriel sostituendo con Kiwior in avvio di ripresa al 54′. Nel finale è il solito Salah a ripristinare definitivamente la parità all’81’ sfruttando il passaggio vincente di Darwin Nunez ed i biancorossi vivono un attimo di sconforto all’88’ quando Kelleher disinnesca il tentativo di Gabriel Jesus.

Per quanto concerne l’aspetto della disciplina, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Raya al 66′ e Gabriel Jesus al 90’+8′ da un lato, Mac Allister al 33′, Slot al 72′ e Darwin Nunez al 90’+4′ dall’altro. Il punto maturato in questo nono turno del campionato inglese permette all’Arsenal di salire a quota 18 ed al Liverpool di raggiungere i 22 punti nella classifica della Premier League 2024/2025.

VIDEO ARSENAL LIVERPOOL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS