Video/ Arsenal Manchester City (1-0) gol e highlights: Martinelli piega i citizens (08 ottobre 2023)

L’Arsenal batte il Manchester City nel finale grazie alla rete siglata da Martinelli su assist di Havertz. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. ifensore controlla in area e da solo contro il portiere avversario la mette fuori! Ci prova Nketiah che non centra la porta. Zinchenko calcia dalla distanza, conclusione respinta. Gvardiol crossa in mezzo, la difesa dell’Arsenal la mette in angolo. Termina in parità la prima frazione di gara tra Arsenal e Manchester City pericoloso con Gvardiol e Akè. Odegaard ci prova al volo ma non trova la porta. Gabriel Jesus la mette in mezzo, esce bene Ederson ed evita guai. Venti minuti alla fine, non si sblocca un match che viaggia sul filo dell’equilibrio. Ci prova Odegaard, sfera che non inquadra lo specchio. Martinello! La sblocca l’Arsenal! Havertz serve Martinelli che calcia, complice anche una deviazione, non lascia scampo a Ederson. Termina il match, vince l’Arsenal!

DIRETTA/ Arsenal Manchester City (risultato finale 1-0): la decide Martinelli (Premier, 8 ottobre 2023)

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (Dal 75 st Tomiyasu); Odegaard, Jorginho (Dal 75 st Thomas Partey), Rice; Jesus, Nketiah (Dal 75 st Havertz), Trossard (Dal 46 st Martinelli). A disposizione: Havertz, Kiwior, Martinelli, Nelson, Thomas Partey, Ramsdale, Smith Rowe, Tomiyasu, Vieira. Allenatore: Mikel Arteta.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Aké, Gvardiol; Lewis (Dal 68 st Stones), Kovacic (Dal 68 st Nunes); Foden, Julian Alvarez (Dal 68 st Doku), Bernardo Silva, Haaland. A disposizione: Akanji, Bobb, Doku, Gomez, Grealisj, Nunes, Ortega, Philips, Stones. Allenatore: Pep Guardiola.

Reti: Martinelli.

Ammoniti: Jorginho, Bernardo Silva, Kovacic, Ederson, Gabriel Jesus.

