Video/ Arsenal Villarreal (0-0) gli highlights. Emery vola in finale di Europa League

Al Villarreal basta pareggiare col risultato di 0-0 con l’Arsenal nella semifinale di ritorno dell’Europa league per staccare il pass per la finale, dove ad attendere gli spagnoli ci sarà il Manchester United. Grazie al successo per 2-1 occorso nel match di andata, Emery porta dunque il Sottomarino Giallo in finale (l’allenatore ne ha già vinte tre dalla panchina del Siviglia ed è ala sua quinta finale in carriera): per i Gunners una grande delusione, in una stagione che è davvero da dimenticare. Venendo ora alle azioni salienti del match, semifinale di ritorno dell’Europa league, andata in scena all’Emirates Stadium di Londra, va detto che al via sono gli inglesi i primi a rompere gli indugi, impostando presto un buon pressing: gli spagnoli però con un efficace giro palla capovolgono la situazione, prendendo in mano le redini del gioco, con Gerard e Chukwueze che mettono in difficoltà la difesa rivale. Anzi proprio quest’ultimo al 5’ firma la prima occasione da gol della partita, con un gran sinistro che però impatta contro Leno. Si gioca dunque con gran intensità ed è gran botta e risposta in campo: al 24’ è nuova occasione per il Villarreal con Parejo, mentre due minuti dopo è Aubameyang a trovare il palo. 4 minuti ancora ed è colpo di scena con il KO di Chukwueze, fino a quel momento l’uomo più brillante in campo per il Villarreal: Pino prende il suo posto e nel frattempo l’Arsenal prova ad approfittare del momento, aumentando la pressione nell’altra metà campo. Gli spagnoli però rimangono ben attenti e Rulli tra i pali non si fa sorprendere nemmeno da Aubemeyang al 39’: i Gunners spingono ma al duplice fischio dell’arbitro è 0-0 all’intervallo.

Rientrati in campo dopo la sosta, al via del secondo tempo è sempre la squadra di casa a farsi vedere particolarmente brillante: Pepe e Smith Rowe provano a mettere in difficoltà Rulli tra i pali e gli spagnoli rispondono 8 minuto dopo con Moreno. L’Arsenal prova a tenere alti i ritmi, mentre il Villarreal, molto accorto in difesa riesce a chiudere ogni spazio al rivale. Gli spagnoli stanno mettendo in campo una prova davvero esemplare in difesa. Nel finale sono poi chance di gol per Holding e Pepe e al 79’ è il solito Aubameyang a provarci di testa: pure il pallone non entra in porta e al triplice fischio finale sono gli spagnoli a festeggiare. Il Villarreal pareggia per 0-0 contro l’Arsenal e via in finale di Europa league.

IL TABELLINO

ARSENAL-VILLARREAL 0-0

ARSENAL (4-1-4-1): Leno; Bellerin (90′ Nketiah), Holding, Pablo Marí, Thierney (80′ Willian); Thomas; Saka, Odegaard (66′ Martinelli), Smith-Rowe; Pépé; Aubameyang (80′ Lacazette). All. Arteta

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza (90′ Moreno); Chuckweze (29′ Pino, 90′ Gomez), Parejo, Coquelin, Trigueros; Alcacer (72′ Bacca), Moreno. All. Emery

Ammoniti: Pino, Nketiah

