Video/ Catania Atalanta U23 (0-1) gol e highlights: Diao non è sufficiente! (Serie C, 18 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CATANIA ATALANTA U23: LA SINTESI

In Sicilia l’Atalanta U23 espugna lo Stadio Angelo Massimino vincento per 1 a 0 contro il Catania come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giovani della Dea cominciano con il piglio giusto proponendosi in attacco immediatamente con Capone al 4′ e Ghislandi al 6′, entrambi disinnescati dal portiere Furlan. I minuti passano ed i siciliani suonano la carica con un colpo di testa alto di Cicerelli al 19′ ma, dopo aver rimpiazzato De Nipoti con Diao a causa di un infortunio già al 24′, i ragazzi di mister Francesco Modesto collezionano alcune occasioni fallite da Cissé tra il 28′ ed il 37′ oltre che da Diao al 38′.

Nel secondo tempo l’estremo difensore rossazzurro Furlan torna ad essere protagonista salvando i suoi pure al 49′ quando Capone non riesce a capitalizzare la sua giocata. Nel finale il botta e risposta tra Cianci al 62′ e Vlahovic al 64′ viene seguito da una serie di occasioni mancate dagli Elefanti con Zammarini al 66′ e Marsura, sia al 72′ che al 73′, prima che i bergamaschi sblocchino il punteggio di testa da calcio d’angolo con Diao al 90’+2′. Nel recupero Castellini sfiora il pari centrando un palo al 90’+7′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Marco Emmanuele di Pisa ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Cianci al 58′ e Chiricò al 45’+2′ da un lato, Varnier al 10′ dall’altro. La vittoria conquistata in trasferta non basta all’Atalanta U23 per passare il turno in virtù dell’1 a 0 concretizzatosi all’andata e del miglior piazzamento generale in campionato, permettendo così al Catania di qualificarsi al turno successivo dei playoff promozione della Serie C 2023/2024.

