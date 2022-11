Video/ Arzignano Mantova (0-1) gol e highlights: ci pensa Pierobon (Serie C)

VIDEO ARZIGNANO MANTOVA (0-1): LA PARTITA

Il Mantova espugna lo stadio Tommaso Dal Molin e batte l’Arzignano al termine di una gara, valida per la tredicesima giornata di Serie C, Girone A, giocata su ritmi molto bassi, che ha trovato i suoi picchi soltanto tramite fiammate estemporanee. Il primo tempo regala emozioni soltanto nel finale, con gli ospiti che prima trovano un palo clamoroso, e poco dopo la sbloccano: calcio di punizione bel calciato dai lombardi, ed è ancora una volta Pierobon, dopo il legno colpito poco prima, a risolvere la mischia furibonda creatasi in area, infilando il pallone alle spalle di un incolpevole Saio. Gol da rapace vero.

Al 41esimo l’Arzignano risponde e Tremolada fa tremare la traversa con un bolide dai 16 metri. Nel secondo tempo, ancora una volta, la prima metà di frazione è noiosa e senza particolari sussulti, ma nel finale si accende, con i veneti che provano a pareggiarla in tutti i modi: al 72esimo Parigi non riesce a trovare la deviazione vincente a pochi metri dalla linea di porta. All’80esimo arriva il gol dell’1-1, sempre con Parigi che questa volta non sbaglia, ma il secondo assistente alza la bandierina e segnala fuorigioco. All’85esimo Grandolfo spacca la traversa con un colpo di testa da posizione ravvicinata, divorandosi il pari. Il Mantova soffre tanto negli ultimi minuti, ma porta a casa un successo prezioso.

VIDEO ARZIGNANO MANTOVA (0-1): IL TABELLINO

ARZIGNANO (4-3-1-2): Saio; Cariolato (92′ Davi), Piana, Molnar, Geminiani (46′ Bonetto); Antoniazzi, Casini (67′ Nchama), Barba; Cester (58′ Parigi); Tremolada, Fyda (58′ Grandolfo) . A disp.: Volpe, Pigozzo, Gning, Zanella, Bontempi, Lunghi, Grosso, Tardivo. All.: Bianchini.

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Matteucci, Ghilardi, Iotti, Ceresoli; Messori (88′ Panizzi), De Francesco, Pierobon (75′ Gerbaudo); Guccione (69′ Paudice), Yeboah (88′ Cozzari), Mensah (69′ Procaccio). A disp.: Tosi, Malaguti, Ingegneri, Ejjaki, Pedrini, Silvestro, Rodriguez. All.: Corrent.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Parma (assistenti: Spagnolo di Reggio Emilia e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto)

RETI: 39′ Pierobon

NOTE: Ammoniti: Matteucci, Antoniazzi, Mensah, Casini, Messori, Piana. Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 3’+6′.

