Video/ Arzignano Padova (0-1) gol e highlights: Cannavò entra e sbriga la pratica!

Trasferta proficua per il Padova che vince 1 a 0 sul campo dell’Arzignano Valchiampo e – assieme al Novara – aggancia al settimo posto in classifica una Pro Patria in caduta libera. Tre punti importantissimi per gli euganei, e non soltanto in chiave play-off: Torrente si presenta al Dal Molin letteralmente con gli uomini contati dovendo rinunciare a De Marchi, Dezi, Jelenić, Curcio, Crivello, Gasbarro e Kirwan. Assenze pesanti che indurrebbero alla prudenza qualsiasi squadra, ma sin dalle fasi iniziali del match valevole per la 31^ giornata di Serie C girone A gli ospiti non rinunciano ad attaccare e vanno vicini al gol con Liguori che calcia al volo col sinistro, Saio non si fa sorprendere e si distende togliendo la sfera dall’angolino. Chi invece dorme da piedi è Cariolato: Russini gli sbuca da dietro e se lo lascia dietro per poi cercare di scavalcare il portiere avversario con un pallonetto che si spegne di poco sul fondo. Scampato il pericolo, i padroni di casa provano ad alzare il baricentro e ad affacciarsi nell’area di rigore avversaria senza comunque creare grossi problemi a Donnarumma che fa buona guardia su Parigi e Bordo.

Il primo tempo va in archivio sullo 0-0, nella ripresa la partita si infiamma grazie a Cretella che prima scalda i guantoni di Saio con un tiro da fuori area e poi scheggia la traversa a portiere battuto, mentre il fratello di Gigio è costretto a uscire per anticipare Parigi con il tentativo di Piana che in rovesciata non inquadra il bersaglio. Successivamente ci prova Bortolussi, anche in questo caso nulla da fare, poco dopo Liguori scuote l’esterno della rete. Torrente decide quindi di guardarsi intorno: in panchina c’è Radrezza – l’eroe che ha fermato gli idranti dell’Euganeo consentendo di portare a termine la sfida col Piacenza – che scalpita ma soprattutto Cannavò. Sarà proprio quest’ultimo a sbrogliare la matassa trovando l’angolino a un quarto d’ora dal novantesimo, quando la maggior parte della gente si stava già rassegnando al pareggio. E invece il nuovo entrato pesca un jolly da tre punti che restituisce il sorriso al Padova. Per l’Arzignano arriva invece il nono KO in campionato, che non sposta comunque di una virgola il giudizio complessivo sulla stagione, più che positiva. Anche perché i giallocelesti continuano a veleggiare in zona play-off e, con la salvezza a portata di mano, perché non puntare a un traguardo più ambizioso della permanenza in categoria?

VIDEO ARZIGNANO PADOVA 0-1, IL TABELLINO

ARZIGNANO VALCHIAMPO PADOVA 0-1 (0-0)

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Saio; Lattanzio, Piana, Molnar, Cariolato (65’ Davi); Barba (65’ Casini), Bordo, Antoniazzi; Belcastro (59’ Lunghi); Parigi (83’ Fyda), Tremolada (59’ Grandolfo). All. Giovanni Bianchini.

PADOVA (4-2-3-1): Donnarumma; Belli, Valentini, Delli Carri, Zanchi; Cretella, Franchini (68’ Radrezza); Liguori (87’ Piovanello), Vasic, Russini (68’ Cannavò); Bortolussi. All. Vincenzo Torrente.

ARBITRO: Emanuele Ceriello (Sez. di Chiari).



AMMONITI: 54’ Franchini (P), 63’ Antoniazzi (A), 64’ Bordo (A), 77’ Casini (A), 90’+4’ Davi (A).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.



MARCATORI: 77’ Cannavò (P).











