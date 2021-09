Video/ Ascoli Benevento (0-2) highlights e gol: colpo esterno dei campani (Serie B)

VIDEO ASCOLI BENEVENTO (0-2): COLPO ESTERNO DEI CAMPANI

Al Cino e Lillo Del Luca va in onda Ascoli Benevento, partita valida per la quarta giornata di Serie B. La squadra campana mette subito le cose in chiaro al minuto numero 15’, quando Foulon serve perfettamente in verticale Marco Sau, che in area di rigore controlla e spara nell’angolino basso alla sinistra del portiere. È un gol che spezza le gambe ed il morale alla squadra di casa, che non riesce a reagire. Ed al minuto 25’ arriva la beffa, con il raddoppio degli ospiti grazie al gol di Roberto Insigne, servito ancora una volta da un grandissimo assist di Foulon.

L’Ascoli non riesce a reagire per tutta la durata della partita, con il Benevento che ha gestito maestosamente il risultato, andando vicino anche al gol del cappotto con Tello. Uno 0-2 che frena la marcia a punteggio pieno dell’Ascoli, che ora resta ferma a quota nove punti (al terzo posto). Benevento che fa, invece, un grande balzo in avanti, piazzandosi al settimo posto a sette punti. Un risultato inaspettato ed inatteso che proietta la squadra di mister Caserta ad un ruolo da protagonista in ottica promozione. Giornata nera per gli ascolani.

VIDEO ASCOLI BENEVENTO (0-2): IL TABELLINO

Marcatori: Sau, Insigne

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Baschirotto (Castorani 76′), Botteghin, Avlonitis, D’Orazio (Maistro 64′); Saric (Felicioli 64′), Buchel, Caligara (Collocolo 46′); Fabbrini (Iliev 46′); Dionisi, Bidaoui. All: Sottil.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari, Foulon, Glik, Barba, Letizia (Elia 54′); Ionita (Vokic 71′), Calò, Acampora (Tello 59′); Insigne (Brignola 71′), Sau (Lapadula 71′), Improta. All: Caserta.

Ammoniti: Saric, Buchel, Dionisi, Felicioli; Acampora, Barba, Ionita, Vokic, Tello, Calò.

