Video/ Ascoli Cittadella (0-0) highlights: Cassano manca il colpaccio! (Serie B, 26 dicembre 2023)

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca le squadre di Ascoli e Cittadella si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Gorini provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con una conclusione alta sopra la traversa provata dal limite dell’area avversaria da Pittarello intorno all’11’.

I minuti scorrono sul cronometro ed il Citta si dispera fallendo per due volte il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Di Tacchio prima per la parata di Viviano su Pittarello e poi per la traversa centrata dallo stesso Pittarello sulla ribattuta del penalty al 26′. Nel secondo tempo i veneti provano a cambiare qualcosa affidandosi al neo entrato Cassano che viene fermato irregolarmente dai marchigiani guadagnando un buon calcio di punizione per i suoi al 60′. Nell’ultima parte dell’incontro è di nuovo Cassano per i granata a sfiorare il colpaccio incappando nella respinta decisiva di Viviano all’87’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Minelli, proveniente dalla sezione di Varese, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Falasco, Mendes e Bellusci da un lato, Negro, Branca, Pavan e Salvi dall’altro. Il punto conquistato in questo diciannovesimo turno del campionato cadetto permette all’Ascoli di salire a quota 17 ed al Cittadella di portarsi a 33 punti nella classifica della Serie B.

ASCOLI (3-5-2) – Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Milanese, Di Tacchio, Masini, Falasco; Mendes, Rodriguez. A disposizione: Barosi, Bolletta, Rossi, Haveri, Bayeye, Falzerano, Gnahorè, Maiga Silvestri, D’Uffizi, Nestorovski, Millico, Manzari. Allenatore: Castori.

CITTADELLA (4-3-1-2) – Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Tessiore; Magrassi, Pittarello. A disposizione: Maniero, Sottini, Angeli, Frare, Rizza, Danzi, Kornvig, Saggionetto, Mastrantonio, Cassano, Pandolfi, Maistrello. Allenatore: Gorini.

Arbitro: Daniele Minelli (sezione di Varese).

Ammoniti: 19′ Negro(C); 25′ Falasco(A); 33′ Mendes(A); 58′ Bellusci(A); 69′ Branca(C); 72′ Pavan(C); 77′ Salvi(C).

