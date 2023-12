Diretta/ Ascoli Cittadella (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni ufficiali! (Serie B 26 dicembre)

DIRETTA ASCOLI CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta Ascoli Cittadella e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Le due compagini, partite con lo stesso obiettivo salvezza, ora stanno battagliando per posizioni differenti. I bianconeri, infatti, occupano la penultima posizione a quota sedici punti mentre i veneti, forti di una serie positiva costellata di quattro vittorie nelle ultime cinque gare, stazionano al terzo posto con trentadue punti.

Attenzione, però, ai marchigiani che davanti al pubblico amico hanno subìto solo otto reti segnandone nove. La squadra ospite allenata da mister Gorini, invece, in trasferta fatica a trovare la via del gol tanto che finora ne ha segnati solamente otto. Tanti, invece, i marcatori del Cittadella: ben dodici con Pittarello mattatore a quota quattro centri. Ecco qui le formazioni ufficiali della gara in diretta Ascoli-Cittadella: ASCOLI (3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Milanese, Di Tacchio, Masini, Falasco; Mendes, Rodriguez. All: Castori CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Tessiore; Magrassi, Pittarello. All: Gorini. (Giulio Halasz)

ASCOLI CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

I PRECEDENTI PER ASCOLI-CITTADELLA

La prossima diretta di Ascoli Cittadella è senza dubbio un mix di tradizione e rivalità sportiva. Le due squadre hanno alle spalle un corposo numero di confronti che possono offrire agli appassionati un quadro ben delineato della spettacolarità del confronto. Bianconeri e granata si sono affrontati ben 26 volte nel corso della storia tra Coppa Italia e campionato di Serie B. Osservando il resoconto dei testa a testa emerge un discreto equilibrio; 10 vittorie per gli ospiti, 7 per i padroni di casa e ben 9 pareggi.

Si prospetta dunque una diretta di Ascoli Cittadella all’insegna dell’equilibrio nonostante la scorsa stagione abbia raccontato una discreta superiorità da parte dei granata. Una vittoria casalinga per 3-0 mise i bianconeri alle strette; in controtendenza rispetto al pareggio nel girone d’andata a reti inviolate. (Agg di Valerio Beck)

LA SFIDA ASCOLI-CITTADELLA: INFO, DIRETTA E SITUAZIONE

Ascoli Cittadella, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. L’Ascoli si trova attualmente in penultima posizione in classifica insieme allo Spezia, avendo totalizzato 16 punti finora e distanziandosi di 4 punti dal SudTirol e dalla Reggiana, posizionate al di fuori della zona play out. Dopo la soddisfacente vittoria al Del Duca contro il Catanzaro, la squadra di Castori ha subito una brusca frenata contro il Pisa, che, con la vittoria, ha recuperato terreno in classifica staccando l’Ascoli di 5 punti. L’Ascoli ha un urgente bisogno di invertire la rotta, anche se il prossimo avversario si annuncia tra i più impegnativi in questo momento.

Edoardo Gorini sta conducendo il Cittadella a un notevole successo, attualmente posizionato al terzo posto a quota 32 punti insieme a Cremonese e Como, a soli 2 punti di distanza dal Venezia al secondo posto, quando manca ormai una sola giornata al termine del girone d’andata. Il Cittadella vanta 9 vittorie e una striscia positiva di 7 risultati utili consecutivi, ottenendo 19 punti in questa fase. Nell’ultimo turno, al Tombolato, la squadra di Gorini ha ottenuto un’altra vittoria convincente, superando lo Spezia per 4-1, nonostante i segnali di ripresa della squadra avversaria. Adesso si appresta a sfidare l’Ascoli per concludere il girone di andata con un’altra prestazione positiva.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta; Bayeye, Masini, Gnahore, Giovane, Falasco; Rodriguez, Mendes. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Carissoni, Pavan, Negro, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Mastrantonio, Cassano; Pandolfi.

ASCOLI CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











