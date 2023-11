Video/ Ascoli Como (0-1) gol e highlights: piceni sull’orlo di una crisi di nervi (Serie B, 11 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ASCOLI COMO: LA SINTESI

Vittoria esterna per il Como che batte l’Ascoli per 1 a 0 e aggancia il Catanzaro al quinto posto nella classifica del campionato di Serie B con una partita in meno rispetto ai calabresi che stanno attraversando un momentaccio come dimostrano le ultime tre sconfitte consecutive. Stesso discorso per i piceni che scivolano sempre più in basso, il pubblico non è affatto contento del rendimento della squadra di Viali e al triplice fischio di Pezzuto è partita la contestazione all’indirizzo dei giocatori e dell’allenatore, quest’ultimo potrebbe pagare per tutti ed è sicuramente in cima all’elenco degli imputati. Il gol che decide la contesa arriva quando non sono nemmeno trascorsi cinque minuti dal kick-off: filtrante di Da Cunha per Ioannou che apparecchia la tavola per Cutrone, il numero 10 in spaccata trafigge Barosi e porta in vantaggio i lariani che sulle ali dell’entusiasmo sfiorano il raddoppio in più occasioni.

Diretta/ Ascoli Como (risultato finale 0-1): vittoria esterna per i lariani (Serie B, 11 novembre 2023)

I padroni di casa provano a reagire e intorno alla mezz’ora si rendono minacciosi nell’area di rigore ospite con l’inserimento di Nestorovski – sul suggerimento di Caligara – che però non riesce a impensierire seriamente Semper. Nella ripresa l’Ascoli prova a cambiare marcia con l’ingresso di Rodríguez Delgado, aumentano inoltre gli spazi in contropiede per l’undici di Longo che non riesce a trovare il colpo del KO con Gabrielloni e Cassandro. Momenti di sofferenza per i lariani a mezz’ora dal novantesimo quando Curto salva sulla linea a portiere battuto, poco dopo Semper con un intervento miracoloso nega all’ex-Lecce il gol del pareggio, decisamente meno impegnativa la parata sul sinistro senza troppe pretese di Falasco. L’occasione più clamorosa ce l’ha Di Tacchio che fa tutto alla perfezione ma sbaglia sul più bello con il pallone che accarezza il palo prima di spegnersi sul fondo. Gli sforzi profusi non bastano a smorzare la delusione dei tifosi che sfogano tutta la loro – comprensibile – frustrazione sulla squadra e sulla società.

Video/ Bari Ascoli (1-0) gol e highlights: la risolve Sibilli nella ripresa! (Serie B, 4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ASCOLI COMO 0-1, IL TABELLINO

ASCOLI-COMO 0-1 (0-1)

ASCOLI (4-4-2): Barosi; Bayeye (82’ Millico), Bellusci, Quaranta, Falasco; Caligara (46’ Rodríguez Delgado), Di Tacchio (82’ Gnahoré), Giovane (72’ D’Uffizi), Falzerano; Nestorovski, Mendes (87’ Manzari). All. William Viali.

COMO (3-4-2-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine (63’ Cassandro), Bellemo, Kone (90’ Baselli), Ioannou; Verdi (63’ Gabrielloni), Da Cunha (77’ Abildgaard); Cutrone (77’ Mustapha). All. Moreno Longo.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (Sez. di Lecce).

AMMONITI: 23’ Verdi (C), 28’ Giovane (A), 43’ Caligara (A), 68’ Semper (C), 69’ Ioannou (C), 71’ Cassandro (C), 83’ Mustapha (C), 88’ Bellusci (A).

Diretta/ Bari Ascoli (risultato finale 1-0): decide Sibilli all'ottantesimo! (Serie B, 4 novembre 2023)

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 5’ Cutrone (C).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ASCOLI COMO













© RIPRODUZIONE RISERVATA