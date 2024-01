Video/ Ascoli Como (0-2) gol e highlights: tracollo casalingo! (27 gennaio 2024)

L’arbitro ha dato il via a questa incredibile partita di Como Ascoli, il risultato è per il momento fermo sullo 0-0. C’è da dire però, che in un momento di massima individualità il signor Bellusci dell’Ascoli, ha dato prova di una grande tecnica. Il difensore ha effettuato un’azione in solitaria partendo dalla difesa, mettendo a dura prova la retroguardia del Como grazie ad una serie di dribbling che di solito non appartengono a questa categoria di giocatori. Durante questa azione, Bellusci è stato fermato con un fallo abbastanza aggressivo, e in seguito, ha ricevuto un cartellino giallo per la sua reazione eccessiva nei confronti del direttore di gara che non ha voluto tirare fuori il cartellino per il vero autore del fallo. Questo però dimostra che l’Ascoli può colpire con tante armi nel suo repertorio.

Diretta/ Como Ascoli (risultato finale 0-2): Mendes ci mette lo zampino! (Serie B, oggi 27 gennaio 2024)

Primo tempo in archivio per la diretta di Como Ascoli, il punteggio è rimasto però fermo sullo 0-0. Bisogna però fare nota di un momento significativo avvenuto su calcio d’angolo, quando Cutrone ha sorpreso i tifosi ospiti con uno stacco di testa preciso. Il suo colpo di testa ha incornato il pallone, ma purtroppo per il suo Como, il tentativo è finito poco sopra la traversa. La gara è a tratti molto serrate e non dovremmo sorprenderci si da qui in avanti vedremo più episodi come questo visto che i calci piazzati sembrano l’unico modo per arginare le due difese. Sarà interessante dunque molto importante vedere chi sfrutterà meglio questo fondamentale calcistico.

Diretta/ Ascoli Bari (risultato finale 2-2): Mendes salva i bianconeri!

COMO ASCOLI, IL SECONDO TEMPO

Comincia il secondo tempo e siamo già a venti minuti di archivio per Como Ascoli, il risultato rimane ancora fermo sullo 0-0. Ma la partita è stata ricca di momenti clou come ad esempio l’occasione su palla inattiva per il Como, con Gabrielloni che è riuscito a colpire il pallone di testa. Purtroppo per l’attaccante casalingo, il suo tentativo è stato deviato da un difensore avversario, modificandone la traiettoria e facendolo sfiorare il palo, rendendo impossibile la realizzazione del gol. Come avevamo preannunciato all’inizio, questa partita verrà risolta dagli episodi e forse anche la condotta disciplinare potrà dire la propria in questa partita che rimane in bilico ma che sicuramente ci sta dando molti spunti di riflessione.

Video/ Parma Ascoli (1-1) gol e highlights: pareggio con rammarico (Serie B, 14 gennaio 2024)

Como Ascoli è terminata con un risultato finale di 0-2. Nonostante l’equilibrio mostrato nel punteggio, tutta la partita e anche il finale della partita ha visto un’occasione significativa per Cassandro del Como. È interessante notare che il Como ha giocato in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Odenthal. La farraginosa situazione di 10 contro 11 non ha impedito al Como di creare un’opportunità nell’ultima fase della partita. Anche se ovviamente sarebbe stato meglio commentare un gol, chissà se nella prossima diretta questo potrà avvenire o meno. Infatti arriva nel finale la rete di Mendes

COMO ASCOLI, IL TABELLINO

COMO: Semper A., Curto M., Odenthal C., Barba F., Sala M., Abildgaard O., Bellemo A. (dal 22′ st Chajia M.), Da Cunha L., Verdi S. (dal 14′ pt Blanco A. dal 22′ st Cassandro T.), Cutrone P. (dal 8′ st Nsame J.), Gabrielloni A. (dal 22′ st Baselli D.). A disposizione: Bolchini P., Vigorito M., Gioacchini N., Ioannou N., Iovine A., Solini M. Allenatore: Roberts O..

ASCOLI: Viviano E., Bellusci G., Botteghin E., Vaisanen S. (dal 45’+1 st Quaranta D.), Falzerano M., Valzania L. (dal 42′ st Gagliolo R.), Di Tacchio F., Giovane S. (dal 21′ st D’Uffizi S.), Celia R. (dal 42′ st Maiga Silvestri Y.), Rodriguez P. (dal 21′ st Streng J.), Mendes P.. A disposizione: Bolletta L., Vasquez Llach D. S., Adjapong C., Caligara F., Manzari G., Milanese T., Nestorovski I. Allenatore: Castori F..

RETI: al 37′ st Mendes P. (Ascoli) , al 44′ st Cassandro T. (Ascoli) autogol.

AMMONIZIONI: al 33′ pt Abildgaard O. (Como), al 45’+6 pt Bellemo A. (Como) al 8′ pt Bellusci G. (Ascoli), al 34′ pt Giovane S. (Ascoli), al 17′ st Valzania L. (Ascoli), al 32′ st Streng J. (Ascoli).

ESPULSIONI: al 15′ st Odenthal C. (Como).













© RIPRODUZIONE RISERVATA