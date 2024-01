DIRETTA ATALANTA UDINESE/ Video streaming tv: storia cominciata nel 1950 (Serie A, oggi 27 gennaio 2024)

DIRETTA ATALANTA UDINESE: TESTA A TESTA

Prima di immergerci nella diretta di Atalanta Udinese vediamo insieme l’andamento storico che intinge una lunga tradizione calcistica che risale al lontano 1950, anno della prima sfida in Serie A tra queste due compagini. I numeri raccontano di un vantaggio in favore dei bianconeri, che hanno conquistato la vittoria in ben 19 occasioni su 33 incontri disputati contro i nerazzurri. Le partite tra Atalanta e Udinese sono da sempre sinonimo di gol. Tuttavia, solo in tre occasioni i friulani sono riusciti ad avere la meglio con almeno tre gol di scarto, dimostrando quanto gli scontri siano stati equilibrati nel corso degli anni.

Questo avvenne nel 1957, nel 1996 e, più recentemente, nel campionato 2009, quando l’Udinese vinse per 3-0.. L’ultimo confronto significativo tra Atalanta e Udinese risale alla 15ª giornata del girone di ritorno del campionato 2008/09. In quell’occasione, Fabio Quagliarella si distinse con una doppietta unita alla rete nel finale di Pasquale. Però non tutte le partite hanno visto un vincitore così netto. Basti pensare al match disputato alla Dacia Arena lo scorso campionato: in quella circostanza, la partita si concluse con un pareggio per 1-1, con l’Udinese che rimontò la rete iniziale dell’Atalanta grazie a Perica dopo il gol iniziale di Cristante. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ATALANTA UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Udinese non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi parliamo di una visione in diretta streaming video di Atalanta Udinese, eventualmente anche tramite televisore a patto tuttavia che sia dotato naturalmente di una connessione Internet.

DEA PER LA CHAMPIONS

Atalanta Udinese, in diretta dal Gewiss Stadium naturalmente di Bergamo, è l’appuntamento alle ore 15.00 di questo pomeriggio, sabato 27 gennaio 2024, per l’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A che metterà sotto i riflettori soprattutto i padroni di casa nerazzurri bergamaschi. La diretta di Atalanta Udinese vedrà infatti il ritorno in campo della Dea di Gian Piero Gasperini dopo lo stop di settimana scorsa (avrebbe dovuto giocare contro l’Inter), ma il 5-0 rifilato al Frosinone due settimane fa aveva portato i bergamaschi a un passo dal quarto posto e allora un successo oggi potrebbe rafforzare la candidatura Champions di una magnifica Atalanta, che ricordiamo essere ancora in corsa su tre fronti con Europa League e Coppa Italia.

Per l’Udinese di Gabriele Cioffi si annuncia quindi una trasferta decisamente complicata, dopo la beffa contro il Milan sotto forma di sconfitta al termine di una partita nella quale i bianconeri friulani avevano a lungo cullato il sogno addirittura della vittoria. Squadra ostica da battere per chiunque, la classifica dell’Udinese però è appesantita dal fatto di avere colto finora solamente due vittorie, quindi adesso serve fare punti ovunque, anche nella difficile trasferta a Bergamo. Se questo sarà un obiettivo fattibile, ce lo dirà la diretta di Atalanta Udinese…

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA UDINESE

Nelle probabili formazioni per la diretta di Atalanta Udinese, i padroni di casa nerazzurri di mister Gian Piero Gasperini dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 3-4–21. Davanti al portiere Carnesecchi schieriamo dunque la difesa a tre composta da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac; a centrocampo ecco invece una linea a quattro che dovrebbe prevedere Zappacosta a destra (con Holm in alternativa), i centrali De Roon ed Ederson, infine Ruggeri a sinistra; il reparto offensivo della Dea dovrebbe invece vedere titolari sulla trequarti Koopmeiners e Pasalic (favorito su Miranchuk), alle spalle del centravanti, maglia che è in ballottaggio fra De Ketelaere e Scamacca.

Diversi dubbi anche per l’allenatore ospite Gabriele Cioffi, il modulo di riferimento per l’Udinese è comunque il 3-5-1-1 con Okoye in porta; in difesa il terzetto titolare dei bianconeri friulani potrebbe essere formato da Ferreira, Perez e Kristensen; folto centrocampo a cinque poi per l’Udinese, che in mediana dovrebbe vedere titolari da destra a sinistra Ebosele, Samardzic (oppure Payero), Walace, Lovric ed infine uno tra Kamara (favorito) e Zemura. Sulla trequarti piccolo dubbio sulle condizioni di Pereyra, dunque c’è Thauvin in pre-allarme per giocare alle spalle del centravanti, ruolo che toccherà naturalmente a Lucca.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico sulla diretta di Atalanta Udinese, che vede comprensibilmente favoriti i padroni di casa nerazzurri. Di conseguenza, il segno 1 è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 6,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora oggi l’Udinese facesse il colpaccio a Bergamo.











