Video/ Ascoli Juve Stabia (2-2): highlights e gol, che serata per Provedel! (Serie B)

L’eroe del video con gli highlights e i gol di Ascoli Juve Stabia 2-2 è Ivan Provedel: non capita tutti i giorni di vedere un portiere segnare in un campionato professionistico, l’ultima volta era accaduto il 3 dicembre 2017 quando in un Benevento Milan (finito anch’esso con il risultato finale di 2-2) Brignoli mandò di traverso il debutto di Gattuso sulla panchina dei rossoneri. Nell’anticipo della 23^ giornata di Serie B è successa la stessa cosa a Stellone che sperava di salutare con una vittoria la sua prima partita da allenatore dei piceni, invece si deve accontentare di un pareggio con tanti rimpianti per non aver saputo archiviare la pratica dopo essersi portati per due volte in vantaggio. Nel primo tempo ci aveva pensato Scamacca a sbloccare la contesa sulla papera di Fazio che gli ha servito involontariamente l’assist per battere l’ex-portiere dell’Empoli. Nella ripresa la partita finalmente si infiamma dopo aver procurato più sbadigli che emozioni: Trotta sfiora il raddoppio, poi Ferigra la combina grossa fermando fallosamente Bifulco dentro l’area di rigore. Pezzuto non ci pensa due volte a indicare il dischetto e Forte, che sale in doppia cifra nella classifica dei marcatori, pareggia i conti dagli undici metri. Le vespe gialloblù riescono anche a ribaltarla con Vitiello, peccato che la rete dell’1-2 venga annullata per una segnalazione di offside. Ninkovic dalla panchina fa gioire nuovamente il pubblico del Del Duca prima della doccia gelata che arriva al 95’, a recupero praticamente scaduto quando i tifosi marchigiani stavano già assaporando i tre punti. Leali sbaglia l’uscita e il suo collega lo punisce guastando il weekend all’Ascoli che rimane fuori dalla zona play-off, Juve Stabia che deve comunque fare gli scongiuri: in caso di vittoria sia l’Empoli che il Venezia la scavalcherebbero relegandola al quintultimo posto che la condannerebbe allo spareggio per non tornare in Serie C. CLICCA QUI PER IL VIDEO ASCOLI JUVE STABIA

VIDEO ASCOLI JUVE STABIA: LE DICHIARAZIONI

Inevitabile cedere la parola a Ivan Provedel che con il suo slancio ha salvato la Juve Stabia dall’undicesimo KO in campionato: “E’ impossibile descrivere le emozioni che sto provando in questo momento, nel recupero non avevamo più nulla da perdere e allora mi sono gettato anch’io in avanti, volevo dare una mano ai compagni e quando ho visto quel pallone in area non ci ho pensato due volte a provarci. Non sono nemmeno sicuro di averla colpita ma l’importante è averla pareggiata, non meritavamo la sconfitta vista l’ottima prestazione da parte nostra, punto pesantissimo che serve a smuovere un po’ di classifica e a ridarci un po’ di fiducia e autostima. Facendo il portiere non ci pensi nemmeno a fare gol ma quando accade è sempre bello, sarà un dolcissimo ricordo che custodirò gelosamente. Sinceramente, anche se avessimo vinto avremmo continuato a guardare indietro: siamo una neopromossa, dobbiamo pensare solamente a salvarci, se poi ci sarà modo di toglierci qualche altra soddisfazione…”

