Video/ Ascoli Spezia (1-2) gol e highlights: gara decisa da Hristov! (Serie B, 9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI SPEZIA: LA SINTESI

Allo Stadio Cino e Lillo Del Duca lo Spezia supera in trasferta l’Ascoli per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico D’Angelo si affacciano pericolosamente in zona offensiva verso l’8′ con un tiro di Kouda respinto da Viviano ed i padroni di casa allenati da mister Castori replicano al 10′ con Pedro Mendes, intercettato però da Muhl. I minuti scorrono sul cronometro ed i liguri insistono riuscendo a passare in vantaggio al 21′ grazie alla rete messa a segno da Verde, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di mano di Di Tacchio.

I padroni di casa allenati da mister Castori faticano a reagire e rischiano anche di subire il raddoppio prima dell’intervallo. Nel secondo tempo i bianconeri ricominciano la sfida con lo spirito giusto ed infatti trovano il gol del pareggio al 51′ per merito di Bellusci, lesto nel risolvere una mischia in area con l’aiuto di Pedro Mendes. Nell’ultima parte dell’incontro gli Aquilotti tornano avanti all’89’ con il gol siglato da Hristov, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marchetti, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Bellusci, D’Uffizi ed Haveri da un lato, Cassata, Amian e Zurkowski dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo sedicesimo turno del campionato cadetto permettono allo Spezia di salire a quota 13 nella classifica della Serie B agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata dell’Ascoli, rimasti appunto fermi a 13 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ASCOLI SPEZIA: IL TABELLINO

Ascoli-Spezia 1 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 21′ RIG. Verde(S); 51′ Bellusci(A); 89′ Hristov(S).

Assist: 51′ Mendes(A);

ASCOLI (3-4-1-2) – Viviano; Botteghin, Bellusci, Quaranta; Adjapong, Di Tacchio, Milanese, Falasco; Masini; Rodriguez, Mende. All.: Castori.

SPEZIA (4-3-3) – Zoet; Amian, Muhl, Nikolaou, Elia; Bandinelli, S. Esposito, Cassata; Verde, P. Esposito, Kouda. All.: D’Angelo.

Arbitro: Matteo Marchetti (sezione di Ostia Lido).

Ammoniti: 32′ Cassata(S); 33′ Bellusci(A); 53′ D’Uffizi(A); 53′ Amian(S); 77′ Zurkowski(S); 90’+3′ Haveri(A).

