DIRETTA/ Ascoli Spezia video streaming tv: marchigiani avanti nei precedenti (Serie B, 9 dicembre 2023)

DIRETTA ASCOLI SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Ascoli Spezia sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo i precedenti tra questi due formazioni. In passato le due squadre bianconeri si sono affrontate in 26 circostanze con sette vittorie per Spezia, altrettanti pareggi e 12 successi per l’Ascoli. La prima volta che le due squadre si sono affrontate stato il 19 novembre 1961, si trattava del campionato di lega Pro girone B. Successo dell’Ascoli con il risultato di 2-1.

Andando più avanti nel tempo le due squadre si sono affrontate anche negli anni 80 con una vittoria per l’Ascoli e un pareggio a reti bianche. Avvicinandoci a tempi più vicini le due squadre si sono date battaglia tra il 2012 e 2020 del campionato di serie B. L’ultima sfida risulta essere quella del 15 febbraio 2020 con il successo dei liguri con il risultato di 3-1. I migliori marcatori della gara risultano essere con tre reti Marco Sansovini e Matteo Ardemagni rispettivamente di Spezia e Ascoli. (Marco Genduso)

ASCOLI SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Ascoli Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Ascoli Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Ascoli Spezia, in diretta sabato 9 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. L’Ascoli ha subito la sua ottava sconfitta in campionato lo scorso sabato, cedendo per 3-1 sul campo della capolista Venezia. La partita è stata in salita fin dal primo tempo, con i lagunari già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Gytkjaer e Altare. All’inizio della ripresa, i marchigiani hanno accorciato le distanze con Masini, ma il danese ex Monza ha chiuso i conti segnando all’89’. Questo stop ha lasciato l’Ascoli fermo a 13 punti, ora a meno tre dalla zona di salvezza.

D’altra parte, lo Spezia arriva dal secondo ko consecutivo, il settimo in totale, subito sabato scorso nella sconfitta per 0-1 in casa contro l’altra capolista, il Parma. Nella sfida al Picco, i liguri hanno giocato bene, tenendo testa ai ducali. Solo nel finale gli ospiti hanno preso il controllo del territorio, trovando il gol vittoria al 94′ con la sfortunata autorete di Moutinho. Questa sconfitta ha fatto scendere gli Aquilotti di Luca D’Angelo al penultimo posto con 10 punti, a meno tre dalla zona play out.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Ascoli Spezia, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta; Bayeye, Gnahorè, Di Tacchio, Falasco; Masini; Mendes, Rodriguez. Risponderà lo Spezia allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Amian, Muhl, Nikolaou, Elia; Bandinelli, S. Esposito, Zurkowski; Verde, Kouda; P. Esposito.

ASCOLI SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ascoli Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











