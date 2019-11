Video/ Atalanta Dinamo Zagabria (2-0): highlights e gol. Muriel e Gomez!

Grazie alla vittoria ottenuta ieri sera a San Siro col risultato di 2-0 contro i croati, la Dea tiene vivo il sogno qualificazione: come vediamo nel video di Atalanta Dinamo Zagabria, la formazione di Gasperini nella quinta giornata del girone C della Champions League riscatta il poker subito all’andata e non si da ancora per vinta in vista del prossimi ottavi di finale. Certo nonostante i tre punti ottenuti ieri grazie ai gol di Muriel e Gomez, strappare il pass per la prossima fase della Coppa sarà cosa ben difficile: la Dea però ci spera ancora e vista anche l’ottima prestazione messa in campo, c’è un velato ottimismo. Fin dalle prime battute della sfida infatti i bergamaschi hanno preso le redini del gioco, andando subito all’attacco della difesa avversaria. Nonostante le tante occasioni da gol, la prima marcatura della partita arriva solo al 27’ per intervento della direzione arbitrale, che concede rigore all’Atalanta per intervento di area di Peric: al dischetto si presenta Muriel che non sbaglia. La rete ovviamente non accontenta i nerazzurri che si ributtano in attacco: l’intervallo arriva però senza altre novità nel tabellone. Nella ripresa la Dea continua a mordere con aggressività e a tenere palla, non concedendo ai croati alcun spazio: la rete non tarda ad arrivare e al 47’ è il capitano Papu Gomez con una vera magia a infilare la porta di Livakovic. Sul finale il ritmo non si abbassa ma la Dinamo Zagabria fa di tuto per resistere al pressing avversario. Il triplice fischio finale sancisce dunque la vittoria dell’Atalanta per 2-0 e da nuova aria alle aspirazioni dei Bergamaschi.

IL TABELLINO

ATALANTA DINAMO ZAGABRIA 2-0 (1-0 pt)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer (20′ st Castagne), De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (45′ st Malinovskyi), Pasalic; Muriel (16′ st Ili?i?). A disp.: Sportiello, Masiello, Djimsiti, Barrow. All. Gasperini

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic (30′ st Gjira), D.Olmo (47′ st Situm), Ademi, Ivanusec (22′ st Gojak), Leovac; Petkovic, Orsic. A disp.: Zagorac, Gavranovic, Moubandje, Kadzior. All.: Bjelica.

ARBITRO: Karasev (Russia).

MARCATORI: 27′ pt Muriel (A), 2′ st Gomez (A)

NOTE: Ammoniti: Toloi, Pasalic (A); Theophile-Catherine, Peric, Ademi (D). Recupero: 1′ pt, 3′ st.

