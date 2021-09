Video/ Atalanta Fiorentina (1-2) highlights e gol: doppietta di Vlahovic

L’Atalanta cade in casa contro l’ottima Fiorentina di Italiano nella terza giornata di serie A. Gara decisa da tre calci di rigore realizzati da Vlahovic, doppietta, e Duvan Zapata. Andiamo ora a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Subito Zapata che si libera di un avversario e crossa, allontana Terracciano. Pessina crossa e prova a servire Miranchuk che viene anticipato da Biraghi, solita Atalanta che inizia con ritmi altissimi. Vlahovic scatta e prova a servire Sottil, ottimo l’intervento di Palomino. Djimsiti! La sblocca l’Atalanta! Si sta però controllando al VAR la posizione di Pasalic. L’arbitro controlla al monitor ed evidenzia il fuorigioco di Pasalic, rete annullata. Scambio tra Zapata e Zappacosta con il colombiano che crossa ma trova la chiusura di Milenkovic. Ci prova Duncan da fuori area ma non trova la porta. Miranchuk per Pasalic che calcia ma prende in pieno Venuti. Infortunio alla spalla per Venuti che deve lasciare il campo, al suo posto Odriozola. Per l’esterno si tratta del debutto in maglia viola. Ricordiamo che l’esterno è arrivato in prestito dal Real Madrid.

Controllo di Zapata in area e servizio per Pessina, bravo Odriozola ad intercettare la sfera. Azione personale di Vlahovic che entra in area e calcia, ottima la risposta di Sportiello. Forse c’è un tocco di mano di Maehle che, se confermato. porterebbe al calcio di rigore per la Fiorentina. Direttore di gara al VAR. Ed è calcio di rigore! Arriva anche il giallo per Maehle! Vlahovic! La sblocca la Fiorentina con l’attaccante serbo! Con il sinistro ha spiazzato Sportiello. Zapata crossa dalla sinistra ma trova sulla traiettoria Milenkovic che la mette in angolo. Sulla battuta para facile Sportiello. Atalanta che ora attacca a testa bassa. Miranchuk pesca Palomino da calcio d’angolo, il colpo di testa non trova la porta. Fiorentina che parte in contropiede con Vlahovic che serve Sottil, Toloi chiude l’esterno con un grande ripiegamento. Atalanta che sta andando spesso dalla bandierina senza però trovare il tocco vincente. Sono quattro i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara prima che fischi il finale di prima frazione tra Atalanta e Fiorentina. Giallo per Bonaventura dopo un gomito troppo alto. Zappacosta crossa ma trova ancora l’ottima chiusura di Milenkovic. Duncan calcia e per poco non trova il tocco vincente di Vlahovic. Termina la prima frazione tra Atalanta e Fiorentina, decide al momento il rigore di Vlahovic.

VIDEO E HIGHLIGHTS ATALANTA FIORENTINA, SECONDO TEMPO

Bonaventura sterza su Djimsiti che lo mette giù in area, altro calcio di rigore per la Fiorentina! Sul dischetto ancora Vlahovic che non sbaglia! Viola sul due a zero ad inizio ripresa. Gasperini intanto inserisce Gosens e Malinovskyi per Mahele e Miranchuk. Atalanta che prova a reagire ma sbatte contro il muro della Fiorentina. Grandissima parata di Terracciano su Zapata! Malinovskyi trova il colombiano che trova la bellissima risposta dell’estremo difensore dei viola. Ottimo l’ingresso di Malinovskyi che viene fermato con un fallo da Igor che si prende il giallo . Zappacosta crossa e trova Gosens che viene toccato da Callejon, direttore di gara al VAR per decidere sul rigore. Il direttore di gara indica il dischetto! Sulla sfera Zapata che non sbaglia e riapre un match ricco di emozioni! Cross di Freuler che per poco Zapata non gira in rete! Biraghi crossa e per poco Vlahovic non trova la tripletta! Odriozola scende sulla fascia e crossa, para facile Sportiello.

Venti minuti alla fine, per una gara apertissima e ricca di capovolgimenti di fronte. Ci prova Zapata e poi Djimsiti, Terracciano blocca. Zapata supera Milenkovic nella corsa con il difensore che lo abbatte e si prende il giallo. Zapata allarga per Gosens che calcia ma trova solo l’esterno della rete. Gosens in ritardo su Amrabat, giallo per il tedesco. Palomino a botta sicura dopo la punizione battuta da Malinovskyi, salva ancora Terracciano! Odriozola ferma Gosens con un fallo in scivolata, giallo anche per l’esterno di proprietà del Real Madrid. Castrovilli scappa a Freuler che lo trattiene e si prende il giallo. Ilicic pesca Zappacosta che calcia ma viene chiuso in angolo. Due minuti alla fine, Fiorentina ad un passo dalla vittoria. Koopmeiners pesca Zappacosta che trova la sfera in caduta ma non centra la porta. Termina il match, la Fiorentina supera l’Atalanta a domicilio per due reti ad uno.

IL TABELLINO

Marcatori: 33′ p.t e 4’ s.t. Vlahovic su rig. (F), 20’ s.t. Zapata su rig. (A).

Assist: –

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Pašalić (37’ s.t. Ilicic), Freuler, Maehle (5’ s.t. Gosens); Pessina (40’ s.t. Koopmeiners), Miranchuk (5’ s.t. Malinovskyi); Zapata (37’ s.t. Piccoli). All. Gasperini

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (25’ p.t. Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira (21’ s.t. Amrabat), Duncan (30’ s.t. Castrovilli); Callejon (30’ s.t. Gonzalez), Vlahovic, Sottil (21’ s.t. Saponara). All. Italiano

Arbitro: Valerio Marini di Roma.

Ammoniti: 31′ p.t. Maehle (A), 47’ p.t. Bonaventura (F), 47’ p.t. Zapata (A), 12’ s.t. Igor (F), 30’ s.t. Milenkovic (F), 32’ s.t. Gosens (A), 36’ s.t. Odriozola (F), 41’ s.t. Freuler (A).

VIDEO ATALANTA FIORENTINA: GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





