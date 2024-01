Video/ Atalanta Fiorentina Primavera (1-2): gol e highlights: che rimonta Viola! (Primavera, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA (1-2): LA PARTITA

L’Atalanta Primavera si butta via e regala tre punti a una Fiorentina resiliente nel match dello stadio “Carillo Pesenti Pigna” di Alzano Lombardo: nonostante i pronostici della vigilia puntassero sugli orobici, a spuntarla alla fine sono i Viola che s’impongono in trasferta e si rilanciano pure in classifica. La sfida tra i ragazzi allenati da Giovanni Bosi e i pari età toscani di Daniele Galloppa è stata la classica sfida double face: nel primo tempo meglio, molto meglio, i nerazzurri che mettevano sotto gli avversari, passavano avanti meritatamente con Vlahovic (20′) e poi sprecavano varie chance per arrotondare il punteggio.

Nella ripresa, grazie ai cambi dal tecnico ospite e una maggiore verve della Fiorentina, il leitmotiv cambiava: la scintilla era un corner sul quale Baroncelli sfruttava la spizzata di Caprini e batteva Pardel. 1-1 ma pure il classico episodio che cambiava la storia del match. I lombardi si riversavano in avanti e solo un miracolo del numero uno gigliato Tognetti negava il raddoppio a Vlahovic. Poi, l’harakiri: Guerini riceveva due ‘gialli’ in pochi minuti lasciando gli orobici in 10 (80′) e nel recupero, come una beffa, ecco il gol dell’1-2 con Rubino su assist ancora di Caprini. Finale thrilling e dagli animi accesi, ma non succedeva più nulla: così la Fiorentina conquista tre punti d’oro e saliva a quota 17, lasciando il penultimo posto, mentre per l’Atalanta un KO inaspettato e che ferma la corsa in chiave play-off.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA FIORENTINA PRIMAVERA (1-2): IL TABELLINO

ATALANTA: Pardel; Tornaghi, Comi, Guerini; Ghezzi (73′ Capac), Manzoni, Colombo, Armstrong; Vavassori (82′ Chiggiato), Bonanomi (79′ Castiello); Vlahovic. A disposizione: Sala, Zanchi, Obrić, Fiogbe, Tavanti, Jonsson, Martinelli. iorenti

FIORENTINA: Tognetti; Kouadio (46′ Biagetti), Baroncelli, Romani, Fortini; Ievoli (65′ Gudelevicius), Harder (88′ Vitolo); Sene (88′ Ofoma), Rubino, Caprini; Braschi (65′ Padilla). A disposizione: Dolfi, Scuderi, Denes, Spaggiari, Sadotti, Mignani. Allenatore: Daniele Galloppa.

Ammoniti: Kouadio (F), Braschi (F), Biagetti (F), Rubino (F), Guerini (A).

Espulso: all’80’ Guerini (A) per somma di ammonizioni.

Reti: 20′ Vlahovic (A), 55′ Baroncelli (F), 91′ Rubino (F).

