Video/ Atalanta Raków (2-0) gol e highlights: orobici superiori in tutto (Europa League, 21 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ATALANTA RAKÓW: TUTTO FACILE!

L’Atalanta torna in Europa e lo fa alla sua maniera offrendo una prestazione maiuscola nella gara contro il Raków, che si è conclusa con il – meritatissimo – successo dei bergamaschi per 2-0. Questo risultato non riflette pienamente la superiorità mostrata dai ragazzi di Gasperini che, se non fosse stato per le incredibili parate del portiere Kovačević, avrebbero sicuramente vinto con un margine ben più ampio. L’estremo difensore bosniaco ha alzato un muro difficilissimo da scalfire, tenendo a galla gli ospiti nonostante l’enorme divario tecnico tra le due squadre. Nonostante l’assenza di Touré e Scamacca, Gasperini ha allestito un tridente offensivo da far tremare le gambe con De Ketelaere, Lookman e Muriel come punta centrale. Il colombiano ha dimostrato di essere ancora lontano dalla sua forma migliore, a differenza del belga che sembra essersi scrollato di dosso i fantasmi della scorsa stagione, quando non è riuscito a lasciare la benché minima traccia con la maglia del Milan.

Sarà proprio lui, infatti, a sbloccare la contesa all’inizio del secondo tempo con un gran colpo di testa che non lascia scampo a Kovačević, che in precedenza aveva fatto il fenomeno negando più volte la gioia del gol al centravanti nigeriano ex-Leicester. Dopo aver parato l’impossibile, Kovačević si arrende anche alla conclusione vincente di Éderson, entrato da poco al posto di de Roon fermato da un problema muscolare. L’infortunio del centrocampista olandese rappresenta l’unica nota stonata nello spartito altrimenti perfetto di Gasperini, anche se in un paio di occasioni la Dea ha rischiato grosso con gli ospiti che nel primo tempo hanno rischiato addirittura di passare in vantaggio con l’incornata di Rundić uscita di pochissimo a lato. Nel finale un’ingenuità rischia di costare caro ai padroni di casa che vengono infilati in contropiede Lederman, per fortuna Musso ci mette una pezza e abbassa la saracinesca impedendo di riaprire clamorosamente una partita dominata in lungo e in largo dall’Atalanta. Che manda quindi un segnale allo Sporting Lisbona: per il primo posto nel gruppo D di Europa League bisognerà fare i conti con gli orobici.

VIDEO GOL ATALANTA RAKÓW 2-0, IL TABELLINO

ATALANTA-RAKÓW 2-0 (0-0)

ATALANTA (3-4-3): Musso; Tolói, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (76’ Holm), de Roon (62’ Éderson), Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere (90’+2’ Bakker), Muriel (62’ Miranchuk), Lookman (76’ Pašalić). All. Gian Piero Gasperini.

RAKÓW (3-4-3): V. Kovačević; Racovitan, A. Kovačević, Rundić; Sorescu, Papanikolaou, Berggren (70’ Lederman), Plavšić (78’ Carlos); Kochergin (61’ Cebula), Zwolinski (70’ Crnac), Yeboah (61’ Kittel). All. Dawid Szwarga.

ARBITRO: Roi Reinshreiber (ISR).

AMMONITI: 32’ de Roon (A)

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 49’ De Ketelaere (A), 66’ Éderson (A).

