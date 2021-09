Video/ Atalanta Sassuolo (2-1) gol e highlights: la Dea vola con le ali (Serie A)

L’Atalanta vince 2-1 contro il Sassuolo e tutti i gol arrivano nel primo tempo, come possiamo ammirare nel video Atalanta Sassuolo 2-1. Il primo a sbloccarla è Gosens, dopo appena 3 minuti. I padroni di casa raddoppiano con Zappacosta ma poco dopo Berardi accorcia. Vittoria preziosa per la squadra di Gasperini, ora quarta a 10 punti, in attesa dei match in programma domani e giovedì. Il Sassuolo rimane al 12esimo posto con 4 punti dopo 5 giornate. Nel prossimo turno di campionato l’Atalanta giocherà alle 18 di sabato al Meazza contro l’Inter mentre il Sassuolo ospiterà la Salernitana.

VIDEO ATALANTA SASSUOLO: SINTESI PRIMO TEMPO

Atalanta in campo con il 3-4-1-2. Musso guida la difesa a tre formata da Toloi, Demiral e Djimsiti. In mediana Koopmeiners e De Roon, che torna dal 1’ dopo aver scontato la squalifica. Ai lati Gosens e Zappacosta. Pessina deputato ad agire tra le linee mentre in avanti ci sono Malinovskyi e Zapata. Gli ospiti rispondono con il solito 4-2-3-1. Consigli tra i pali, in difesa Muldur, Ayhan, Ferrari e Kyriakopoulos. Berardi e Boga sugli esterni, mentre Frattesi e Magnanelli messi a schermare la difesa. Traorè sulla trequarti, Defrel unica punta. Gli orobici passano in vantaggia alla prima occasione. Al terzo minuto Malinovskyi semina il panico sulla fascia destra e propone un traversone velenoso sul quale piomba al centro dell’area neroverde Gosens, che tutto solo deposita in rete: è subito 1-0. Atalanta che non si accontenta! Malinovskyi, sempre lui, cerca di servire in area Gosens, ma il suo suggerimento è fuori misura: rimessa dal fondo per gli ospiti. La reazione del Sassuolo matura al 12esimo minuto. I ragazzi di Dionisi sfoderano un’azione da registrare. Traorè riceve sulla trequarti e imbuca per Defrel, che salta Toloi e, a tu per tu con Musso, spara clamorosamente alto. Atalanta con maggior accortezza e più convinzione. Zappacosta va via a Kyriakopoulos e cerca di servire Gosens al centro dell’area: Muldur capisce tutto e si rifugia in corner. Intanto Boga sfonda sul fronte mancino e prova a saltare Demiral, ma l’ex Juve lo chiude e allontana la sfera. La partita decolla, il pubblico allo stadio sembra divertirsi. Koopmeiners serve Zappacosta, che tenta il traversone ma Kyriakopoulos lo mura.

Il Sassuolo acquista coraggio costringendo i padroni di casa a difendere. Nerazzurri ben disposti in campo e sempre pronti a pungere in contropiede. Pessina penetra in area neroverde ma non calcia. Il campione d’Europa decide di scaricare all’indietro per Malinovsky, che di mancino sfiora la traversa. Ammonito Ferrari per un duro intervento ai danni di Pessina. Berardi riceve sulla corsia destra, litiga col pallone e alla fine stende Demiral: calcio da fermo in favore della Dea. Sassuolo che cerca di palleggiare per scompaginare l’assetto nerazzurro, ma la Dea non arretra e tiene alta la pressione. Alta prova di maturità degli uomini di Gasperini in questa fase del match. Zappacosta scarta Kyriakopoulos sulla destra e fa partire il cross. Zapata ci arriva, ma di testa spara alto. Al 37esimo arriva il secondo, meritato, gol dell’Atalanta. Azione avvolgente. Zapata trova l’appoggio in area di Malinovskyi, che serve sulla corsa Zappacosta. L’ex Chelsea non ci pensa due volte e, con una rasoiata, supera l’incolpevole Consigli. Prima dell’intervallo l’ottimo primo tempo dei nerazzurri conosce un neo. Il Sassuolo ci crede e trova il gol che accorcia le distanze. Berardi riceve sulla destra, si accentra e libera il mancino: conclusione fantastica dell’esterno neroverde e Musso battuto.

VIDEO ATALANTA SASSUOLO: SINTESI SECONDO TEMPO

Dopo pochi minuti Magnanelli stende Malinovskyi al limite dell’area: punizione per la Dea. Malinovsky ci prova direttamente da calcio da fermo: conclusione velleitaria del fantasista nerazzurro. Ancora gli orobici. Zapata manda al bar Muldur sulla sinistra e pennella in area, ma Ferrari è attento e si rifugia in corner. La prima chance prodotta dal Sassuolo nel secondo tempo arriva al 52esimo. Kyriakopoulos, di mancino, fa partire il traversone e trova in area Defrel, che di testa non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Ospiti che alzano il baricentro. Boga punta Zappacosta, si accentra e libera il destro: conclusione alta dell’ex Chelsea. Atalanta vigile. Berardi prova a partire in contropiede, ma viene fermato da un attento Koopmeiners. Doppia sostituzione per i neroverdi. Escono Magnanelli e Boga, entrano Harroui e Raspadori. Ammonito Malinovskyi per un duro intervento commesso ai danni di Kyriakopoulos. Sostituzione Atalanta: fuori Malinovskyi, dentro Ilicic. Berardi prova ad imbucare per Traorè, ma De Roon anticipa l’ivoriano e lascia la sfera a Musso. Occasione orobica finalizzata da Ilicic al 65esimo.

Lo sloveno, appena entrato, riceve sulla destra, si accentra e tira: conclusione di poco alta sulla traversa. Sostituzione Sassuolo: fuori Traorè, dentro Djuricic. Gasperini effettua un doppio cambio: escono Maehle e Pezzella, entrano Gosens e Zappacosta. Koopmeiners, direttamente da calcio da fermo, prova a pennellare in area: Demiral non ci arriva e sfera che finisce sul fondo. Ammonito Pezzella per un duro tackle su Frattesi. Dionisi inserisce Scamacca e richiama in panchina Defrel. Fuori pure Frattesi e dentro Lopez. L’Atalanta cambia infine Pessina e Zappata per Pasalic e Piccoli. Pezzella riceve sulla trequarti, prova il tiro di destro: conclusione velleitaria la sua. Ammonito Lopez nel finale. Maehle sfonda sulla destra e prova il cross: Pasalic non riesce ad arrivare sul pallone, anticipato da Consigli. L’Atalanta trova i 3 punti.

VIDEO ATALANTA SASSUOLO





