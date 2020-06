Video/ Atalanta Sassuolo (4-1): gol e highilghts, Dea di nuovo travolgente (Serie A)

Al Gewiss Stadium l’Atalanta supera il Sassuolo con un netto 4 a 1: vediamo dunque tutte le emozioni del match di Serie A da Bergamo nel video Atalanta Sassuolo. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti emiliani cercano subito di prendere in mano le redini del match proponendosi in zona offensiva con qualche spunto interessante di Defrel, Boga e Caputo. Tuttavia, i bergamaschi si difendono in maniera ordinata e, lentamente, crescono macinando gioco fino a passare in vantaggio al 16′ grazie alla rete messa a segno da Djimsiti, sfruttando l’assist offertogli dal suo compagno Caldara. I nerazzurri si vedono poi annullare un gol al Papu Gomez a causa di un fallo di mani ravvisato dal VAR ma l’appuntamento con il raddoppio è solo rimandato visto che Zapata centra il bersaglio al 31′. Il tris viene quindi propiziato da una giocata di Gosens che vale la sfortunata autorete di Bourabia al 37′. Lo stesso attaccante colombiano Duvan Zapata realizza dunque una doppietta personale completata nel secondo tempo, precisamente al 65′, calando il poker con l’aiuto del solito ottimo Gomez. Il ritmo della partita cala drasticamente a partire da questo momento e gli emiliani trovano sempre maggior spazio di manovra per cercare quantomeno di evitare una disfatta totale. I loro sforzi vengono premiati nel recupero dalla punizione vincente battuta da Bourabia, a caccia di riscatto dopo l’errore decisivo commesso nella frazione precedente, intorno al 90’+2′. Grazie al successo ottenuto all’interno delle mura amiche l’Atalanta si porta a quota 51 punti nella classifica di Serie A mentre il Sassuolo non si muove, rimanendo a quota 32 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Atalanta abbia saputo sfruttare e creare le occasioni migliori della sfida se si pensa al possesso palla finale favorevole al Sassuolo con il 54%, supportato pure dal 6 a 5 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta, 10 a 12 i tiri totali. I nerazzurri hanno collezionato un numero superiore di attacchi pericolosi, 53 a 22 a fronte dei 109 a 98 complessivi, nonostante i neroverdi emiliani abbiano completato molti più passaggi rispetto agli avversari, ovvero 459 contro 375. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Atalanta è stata anche la squadra più scorretta a causa del 24 a 6 nel computo dei falli e l’arbitro Daniele Chiffi, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Pasalic, Djimsiti, Muriel e Toloi da un lato, Tolja, Peluso e Marlon dall’altro, oltre ad aver espulso mister Gasperini con un rosso diretto.

Atalanta-Sassuolo 4 a 1 (p.t. 3-0)

Reti: 16′ Djimsiti(A); 31′, 65′ Zapata(A); 37′ AUTO Bourabia(S); 90’+2′ Bourabia(S).

Assist: 16′ Caldara(A); 37′ Gosens(A); 65′ Gomez(A).

ATALANTA (3-4-2-1) Gollini; Caldara, Djimsiti(86′ Toloi), Palomino; Hateboer, Freuler(70′ Malinovsky), De Roon, Gosens(72′ Castagne); Gomez(88′ Colley), Pasalic; Zapata(69′ Muriel). All.: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan(46′ Muldur), Peluso, Marlon(70′ Magnani), Kyriakopoulos; Locatelli(77′ Obiang), Bourabia; Berardi(61′ Djuricic), Defrel, Boga(61′ Haraslin); Caputo. All.: De Zerbi. Arbitro: Daniele Chiffi (Padova).

Ammoniti: 9′ Toljan(S); 40′ Pasalic(A); 45’+2′ Peluso(S); 65′ Marlon(S); 75′ Djimsiti(A); 82′ Muriel(A); 90’+1′ Toloi(A).

Espulsi: 73′ Gasperini(A).

